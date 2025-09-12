Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Artyści zagrają na kortach i to w tenisa

Region Artur Dyczewski

Zdjęcie archiwalne. Urszula Dudziak Fot. Jarosław Gaszyński [Radio Szczecin/Archiwum]
Zdjęcie archiwalne. Urszula Dudziak Fot. Jarosław Gaszyński [Radio Szczecin/Archiwum]
Po udanym Kids Day czas na trzydniowe tenisowe zmagania artystów na kortach przy Wojska Polskiego. Tradycyjnie podczas Invest in Szczecin Open już po raz 27 odbędzie się SEC Open czyli Tenisowy Turniej Artystów.
Tenisiści Invest in Szczecin Open mają ponownie zagrać na korcie centralnym

Tenisiści Invest in Szczecin Open mają ponownie zagrać na korcie centralnym

Widzowie będą mogli zobaczyć w akcji ludzi świata kultury aktorów, artystów, piosenkarzy, muzyków i dziennikarzy. Swoje tenisowe umiejętności zaprezentują między innymi Piotr Gąsowski, Urszula Dudziak, Karol Strasburger, Maciej Dowbor, Joanna Koroniewska czy Małgorzata Pieńkowska.

Tenisowy Turniej Artystów rozpocznie się o godzinie 10. W sobotę poznamy triumfatorkę rywalizacji kobiet oraz najlepszego gracza wśród artystów w kategorii powyżej 60 lat.

Finałowy mecz mężczyzn Turnieju Artystów odbędzie się w niedzielę o godzinie 10. Tytułu bronić będzie Dariusz Lewandowski, który w ubiegłym roku pokonał w decydującym starciu Macieja Dowbora.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Samochód na drzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
    (od 08 września oglądane 9003 razy)
  2. Całkowite zaćmienie Księżyca na Wałach Chrobrego
    (od 06 września oglądane 5365 razy)
  3. Nietypowa "niespodzianka" w Podjuchach
    (od 06 września oglądane 4562 razy)
  4. W Szczecinie powstanie pierwszy parking rotacyjny
    (od 09 września oglądane 3824 razy)
  5. Śmiertelny wypadek na dk10
    (od 08 września oglądane 3348 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 9:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Śpiewająco-taneczny pomysł seniorów na emeryturę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowy, ale... już uszkodzony plac zabaw w centrum Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzieci przejęły tenisowy turniej. Kids Day na szczecińskich kortach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Shivan Fate
"To jest takie serduszko i krwioobieg tego turnieju" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ważny punkt budowy nowego budynku szpitala w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty