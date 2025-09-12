Artyści zagrają na kortach i to w tenisa

Po udanym Kids Day czas na trzydniowe tenisowe zmagania artystów na kortach przy Wojska Polskiego. Tradycyjnie podczas Invest in Szczecin Open już po raz 27 odbędzie się SEC Open czyli Tenisowy Turniej Artystów.
Tenisowy Turniej Artystów rozpocznie się o godzinie 10. W sobotę poznamy triumfatorkę rywalizacji kobiet oraz najlepszego gracza wśród artystów w kategorii powyżej 60 lat.
Finałowy mecz mężczyzn Turnieju Artystów odbędzie się w niedzielę o godzinie 10. Tytułu bronić będzie Dariusz Lewandowski, który w ubiegłym roku pokonał w decydującym starciu Macieja Dowbora.
