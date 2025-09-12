Policja przestrzega przed oszustami w sieci

Ich szata graficzna ma przyciągnąć uwagę, a skusić mają nas wysokie zyski przy małym wkładzie i brak ryzyka. Chodzi o fałszywe strony internetowe, które oferują usługi na rynku inwestycyjnym.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Domeny wyglądają profesjonalnie, co może uśpić naszą czujność - ostrzega aspirant Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.- Bardzo częstym zabiegiem mającym uwiarygodnić oszustów i ich intencje jest także wykorzystanie wizerunku znanych osób ze świata polityki, biznesu czy też sportu lub bezprawne użycie nazw znanych firm - mówi Pankau.W wielu przypadkach z osobami, które udostępnią swoje dane, kontaktuje się fałszywy doradca finansowy - dodaje Pankau. - Próbują namówić rozmówcę na zainstalowanie na komputerze odpowiednich programów, które rzekomo ułatwią wzajemną komunikację z doradcą. W rzeczywistości są to programy, które umożliwiają przestępcy zdalne korzystanie z naszego komputera, w tym podgląd do logowania do bankowości internetowej.Policja przypomina - jeżeli doszło do utracenia środków na koncie, trzeba skontaktować się z bankiem i zablokować dostęp do konta.