Sedinum | Leszek Herman

Policja przestrzega przed oszustami w sieci

Region Mateusz Rzepecki

Fot. www.pixabay.com/photo-2069206 (domena publiczna)
Ich szata graficzna ma przyciągnąć uwagę, a skusić mają nas wysokie zyski przy małym wkładzie i brak ryzyka. Chodzi o fałszywe strony internetowe, które oferują usługi na rynku inwestycyjnym.
Domeny wyglądają profesjonalnie, co może uśpić naszą czujność - ostrzega aspirant Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

- Bardzo częstym zabiegiem mającym uwiarygodnić oszustów i ich intencje jest także wykorzystanie wizerunku znanych osób ze świata polityki, biznesu czy też sportu lub bezprawne użycie nazw znanych firm - mówi Pankau.

W wielu przypadkach z osobami, które udostępnią swoje dane, kontaktuje się fałszywy doradca finansowy - dodaje Pankau. - Próbują namówić rozmówcę na zainstalowanie na komputerze odpowiednich programów, które rzekomo ułatwią wzajemną komunikację z doradcą. W rzeczywistości są to programy, które umożliwiają przestępcy zdalne korzystanie z naszego komputera, w tym podgląd do logowania do bankowości internetowej.

Policja przypomina - jeżeli doszło do utracenia środków na koncie, trzeba skontaktować się z bankiem i zablokować dostęp do konta.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
