Szczecińskie uczelnie wspólnie zainaugurują rok akademicki

Region Julia Nowicka

źródło: https://pixabay.com/pl/3990783/marcela_net/CC0 - domena publiczna
źródło: https://pixabay.com/pl/3990783/marcela_net/CC0 - domena publiczna
Pierwszy raz wszystkie szczecińskie uczelnie wspólnie będą świętować początek roku akademickiego. Choć akcja "Spacerek na Uniwerek" od czterech lat łączyła różne środowiska akademickie, to każda z uczelni we własnym budynku inaugurowała rok.
Tym razem uczelnie państwowe, jak i prywatne wspólnie przejdą z Placu Solidarności do Teatru Letniego, gdzie odbędzie się ogólnomiejska inauguracja - mówi rzeczniczka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Emilia Kujawa.

- W ceremonii immatrykulacyjnej wspólne ślubowanie złożą studenci dziewięciu szczecińskich uczelni. Święto uczelni Szczecina uświetni koncert wszystkich chórów akademickich, w którym ponad 200 osób zaśpiewa słynną pieśń "O Fortuna" z kantaty Carmina Burana Carla Orffa - mówi Kujawa.

Spacerek wyruszy z placu Solidarności 1 października o 11. Początek inauguracji zaplanowano na godzinę 12.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
