Szczecińskie uczelnie wspólnie zainaugurują rok akademicki

Pierwszy raz wszystkie szczecińskie uczelnie wspólnie będą świętować początek roku akademickiego. Choć akcja "Spacerek na Uniwerek" od czterech lat łączyła różne środowiska akademickie, to każda z uczelni we własnym budynku inaugurowała rok.





- W ceremonii immatrykulacyjnej wspólne ślubowanie złożą studenci dziewięciu szczecińskich uczelni. Święto uczelni Szczecina uświetni koncert wszystkich chórów akademickich, w którym ponad 200 osób zaśpiewa słynną pieśń "O Fortuna" z kantaty Carmina Burana Carla Orffa - mówi Kujawa.



Spacerek wyruszy z placu Solidarności 1 października o 11. Początek inauguracji zaplanowano na godzinę 12.



