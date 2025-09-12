Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Nowa mozaika na mapie Szczecina. "Wygląda jakby tu zawsze była" [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Szczecińskie Podjuchy wzbogaciły się o nową mozaikę. Ma formę ozdobnej ławki, połączonej z kwietnikiem. Jest ustawiona przy Domu Kultury „Krzemień”.
W jej centrum umieszczono logo instytucji, znalazło się też miejsce na podobiznę psa - stałego bywalca "Krzemienia", jest maszyna do szycia i bęben – mówi autorka koncepcji mozaiki Klaudia Prabucka.

- Zrobiliśmy burzę mózgów, co znajdzie się na tej naszej mozaice. Zaczęliśmy kleić ją, tłuc kafle, dopasowywać elementy jak puzzle i ta międzypokoleniowa atmosfera, pełna bardzo ciekawych rozmów, skleiła ją - mówi Prabucka.

Pomysł, który zrealizowali uczestnicy specjalnych warsztatów, spodobał się mieszkańcom.

- Podoba mi się, zdecydowanie mi się podoba. Jest kolorowa. Jak się przechodzi, to rzuca się to w oczy, zdecydowanie. - Wpasowuje się tutaj w ten krajobraz. Wygląda jakby tu zawsze była, a wiem, że jest dość nowym tworem. Ma te elementy świecące, ma elementy kolorowe. Zrobiona jest bardzo profesjonalnie. - Miałam przyjemność przy niej pracować, więc nie mogę powiedzieć inaczej, ale ciągle jestem nią zachwycona. Przede wszystkim wygląda lepiej niż sobie wyobrażałam - mówią mieszkańcy.

Nowa instalacja to element obchodów 5-lecia Domu Kultury „Krzemień”. Ma być nie tylko dekoracją, ale też zapisem lokalnej aktywności i miejscem odpoczynku dla mieszkańców Podjuch.

Edycja tekstu: Michał Król
W jej centrum umieszczono logo instytucji, znalazło się też miejsce na podobiznę psa - stałego bywalca "Krzemienia", jest maszyna do szycia i bęben – mówi autorka koncepcji mozaiki Klaudia Prabucka.
Pomysł, który zrealizowali uczestnicy specjalnych warsztatów, spodobał się mieszkańcom.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Samochód na drzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
    (od 08 września oglądane 9065 razy)
  2. Całkowite zaćmienie Księżyca na Wałach Chrobrego
    (od 06 września oglądane 5387 razy)
  3. Nietypowa "niespodzianka" w Podjuchach
    (od 06 września oglądane 4590 razy)
  4. W Szczecinie powstanie pierwszy parking rotacyjny
    (od 09 września oglądane 3929 razy)
  5. Śmiertelny wypadek na dk10
    (od 08 września oglądane 3371 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dudziak, Strasburger, Milowicz, czyli Tenisowy Turniej Artystów na szczecińskich kortach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Krzysztof Spór
Śpiewająco-taneczny pomysł seniorów na emeryturę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowy, ale... już uszkodzony plac zabaw w centrum Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzieci przejęły tenisowy turniej. Kids Day na szczecińskich kortach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Shivan Fate

Najnowsze podcasty