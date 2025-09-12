Nowa mozaika na mapie Szczecina. "Wygląda jakby tu zawsze była" [ZDJĘCIA]

Szczecińskie Podjuchy wzbogaciły się o nową mozaikę. Ma formę ozdobnej ławki, połączonej z kwietnikiem. Jest ustawiona przy Domu Kultury „Krzemień”.

Edycja tekstu: Michał Król

W jej centrum umieszczono logo instytucji, znalazło się też miejsce na podobiznę psa - stałego bywalca "Krzemienia", jest maszyna do szycia i bęben – mówi autorka koncepcji mozaiki Klaudia Prabucka.- Zrobiliśmy burzę mózgów, co znajdzie się na tej naszej mozaice. Zaczęliśmy kleić ją, tłuc kafle, dopasowywać elementy jak puzzle i ta międzypokoleniowa atmosfera, pełna bardzo ciekawych rozmów, skleiła ją - mówi Prabucka.Pomysł, który zrealizowali uczestnicy specjalnych warsztatów, spodobał się mieszkańcom.- Podoba mi się, zdecydowanie mi się podoba. Jest kolorowa. Jak się przechodzi, to rzuca się to w oczy, zdecydowanie. - Wpasowuje się tutaj w ten krajobraz. Wygląda jakby tu zawsze była, a wiem, że jest dość nowym tworem. Ma te elementy świecące, ma elementy kolorowe. Zrobiona jest bardzo profesjonalnie. - Miałam przyjemność przy niej pracować, więc nie mogę powiedzieć inaczej, ale ciągle jestem nią zachwycona. Przede wszystkim wygląda lepiej niż sobie wyobrażałam - mówią mieszkańcy.Nowa instalacja to element obchodów 5-lecia Domu Kultury „Krzemień”. Ma być nie tylko dekoracją, ale też zapisem lokalnej aktywności i miejscem odpoczynku dla mieszkańców Podjuch.