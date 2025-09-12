Nocne wyścigi przy ul. Sosabowskiego. Mieszkańcy chcą ekranów dźwiękochłonnych [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy ulicy Sosabowskiego w Szczecinie skarżą się na hałasy, szczególnie nocą. Problem nasilił się pod koniec lutego, kiedy nowy odcinek ulicy został otwarty dla kierowców.

- Wariackie wyścigi nocne, weekendowe, samochodów. - Faktycznie te hałasy tutaj są o różnych porach dnia. - To jest po prostu jakaś szok dla mnie. - Do momentu budowy to osiedle było ciche, spokojne. - Sygnalizację też słyszę, jak ona ciągle działa, ale trudno. - Z tego co się orientuję, to bardzo dużo osób chce się między innymi z tego powodu stąd wyprowadzić - mówią mieszkańcy.

Edycja tekstu: Michał Król

Część mieszkańców domaga się montażu ekranów dźwiękochłonnych, część myśli o przeprowadzce.W imieniu mieszkańców do prezydenta Szczecina napisała radna Koalicji Obywatelskiej, Ilona Milewska. Pod jej interpelacją podpisało się ponad 240 mieszkańców. Jak mówi, dzięki interwencji w Wydziale Monitoringu Środowiska (WIOŚ), o rok udało się przyśpieszyć porealizacyjne pomiary hałasu, które zamiast w 2027 roku mają być... w marcu przyszłego roku.- Przyspieszyliśmy to o rok. Niemniej jednak życie w hałasie przez rok naprawdę pogarsza warunki życia i zdrowia tych wszystkich mieszkańców. W interpelacji wskazuje panu prezydentowi, jeśli byłaby taka możliwość, założenie ekranów dźwiękochłonnych. Jeśli nie, zieleń też może wyciszyć hałas - mówi Milewska.Czekamy na odpowiedz miasta. Do tematu będziemy wracać.