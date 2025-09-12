Dzielnicowi przypadkowo odnaleźli obcokrajowca nielegalnie przebywającego w Polsce

Poszukiwali osób unikających kontaktu z organami ścigania, a odnaleźli obcokrajowca nielegalnie przebywającego w Polsce.

Edycja tekstu: Michał Król

Dzielnicowi ze szczecińskiego śródmieścia podczas akcji "Poszukiwany" zapukali do jednego z mieszkań. Pytali lokatora o znajomego, jak się jednak okazało, mężczyzna sam był poszukiwany - relacjonuje asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.- Policjanci nawiązali kontakt z placówką Straży Granicznej, aby dokładnie zweryfikować status prawny mężczyzny. Potwierdzono, że jest on osobą poszukiwaną, jako obywatel państwa trzeciego, wobec którego wydano decyzję nakazującą powrót zgodnie z przepisami Unii Europejskiej - mówi Pankau.56-latek został zatrzymany, a później przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej. Policja wystosowała oficjalny wniosek o wszczęcie procedury wydalenia mężczyzny z kraju.