Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Dzielnicowi przypadkowo odnaleźli obcokrajowca nielegalnie przebywającego w Polsce

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Poszukiwali osób unikających kontaktu z organami ścigania, a odnaleźli obcokrajowca nielegalnie przebywającego w Polsce.
Dzielnicowi ze szczecińskiego śródmieścia podczas akcji "Poszukiwany" zapukali do jednego z mieszkań. Pytali lokatora o znajomego, jak się jednak okazało, mężczyzna sam był poszukiwany - relacjonuje asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

- Policjanci nawiązali kontakt z placówką Straży Granicznej, aby dokładnie zweryfikować status prawny mężczyzny. Potwierdzono, że jest on osobą poszukiwaną, jako obywatel państwa trzeciego, wobec którego wydano decyzję nakazującą powrót zgodnie z przepisami Unii Europejskiej - mówi Pankau.

56-latek został zatrzymany, a później przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej. Policja wystosowała oficjalny wniosek o wszczęcie procedury wydalenia mężczyzny z kraju.

Edycja tekstu: Michał Król
Pytali lokatora o znajomego, jak się jednak okazało, mężczyzna sam był poszukiwany - relacjonuje asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Samochód na drzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
    (od 08 września oglądane 9067 razy)
  2. Całkowite zaćmienie Księżyca na Wałach Chrobrego
    (od 06 września oglądane 5387 razy)
  3. Nietypowa "niespodzianka" w Podjuchach
    (od 06 września oglądane 4591 razy)
  4. W Szczecinie powstanie pierwszy parking rotacyjny
    (od 09 września oglądane 3933 razy)
  5. Śmiertelny wypadek na dk10
    (od 08 września oglądane 3371 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dudziak, Strasburger, Milowicz, czyli Tenisowy Turniej Artystów na szczecińskich kortach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Krzysztof Spór
Śpiewająco-taneczny pomysł seniorów na emeryturę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowy, ale... już uszkodzony plac zabaw w centrum Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzieci przejęły tenisowy turniej. Kids Day na szczecińskich kortach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Shivan Fate

Najnowsze podcasty