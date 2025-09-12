Pijany kierowca zatrzymany przez świadków

Kompletnie pijany wsiadł za kierownicę. W porę zareagowali jednak świadkowie, którzy odebrali mu kluczyki i wezwali policję.
Mowa o 50-letnim kierowcy zatrzymanym w Kołobrzegu. Mieszkaniec województwa wielkopolskiego pomimo wypitego alkoholu postanowił prowadzić samochód.
Policjanci przeprowadzili badanie trzeźwości, które wykazało, że kierowca miał w organizmie prawie cztery promile alkoholu.
W jego pojeździe policja znalazła kolejne napoje nisko- i wysokoprocentowe. Samochód został odholowany na policyjny parking, a mężczyzna trafił do kołobrzeskiej komendy. Grozi mu do trzech lat więzienia.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
