Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Pijany kierowca zatrzymany przez świadków

Region Przemysław Polanin

Fot. pixabay.com / StockSnap (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / StockSnap (CC0 domena publiczna)
Kompletnie pijany wsiadł za kierownicę. W porę zareagowali jednak świadkowie, którzy odebrali mu kluczyki i wezwali policję.
Mowa o 50-letnim kierowcy zatrzymanym w Kołobrzegu. Mieszkaniec województwa wielkopolskiego pomimo wypitego alkoholu postanowił prowadzić samochód.

Policjanci przeprowadzili badanie trzeźwości, które wykazało, że kierowca miał w organizmie prawie cztery promile alkoholu.

W jego pojeździe policja znalazła kolejne napoje nisko- i wysokoprocentowe. Samochód został odholowany na policyjny parking, a mężczyzna trafił do kołobrzeskiej komendy. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Samochód na drzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
    (od 08 września oglądane 9067 razy)
  2. Całkowite zaćmienie Księżyca na Wałach Chrobrego
    (od 06 września oglądane 5387 razy)
  3. Nietypowa "niespodzianka" w Podjuchach
    (od 06 września oglądane 4591 razy)
  4. W Szczecinie powstanie pierwszy parking rotacyjny
    (od 09 września oglądane 3933 razy)
  5. Śmiertelny wypadek na dk10
    (od 08 września oglądane 3371 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dudziak, Strasburger, Milowicz, czyli Tenisowy Turniej Artystów na szczecińskich kortach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Krzysztof Spór
Śpiewająco-taneczny pomysł seniorów na emeryturę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowy, ale... już uszkodzony plac zabaw w centrum Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzieci przejęły tenisowy turniej. Kids Day na szczecińskich kortach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Shivan Fate

Najnowsze podcasty