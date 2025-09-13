Miniaturowe pociągi, dworce i stacje - czyli XII Wystawa Makiet Kolejowych w Szczecinie

150 metrów kolejowej makiety, miniaturowe pociągi, dworce i stacje przeładunkowe. Torowy świat w mikroskali będziemy mogli obejrzeć podczas XII Wystawy Makiet Kolejowych w Szczecinie.

Na Kids Arenie można będzie podziwiać kolekcje modelarzy z całej Polski - mówi jeden z organizatorów Kacper Kuczera. - My najczęściej jesteśmy bardzo otwarci, chętnie chwalimy się tym, co robimy, ale chętnie również opowiadamy o tym, jak to powstało, jak to się robi. Należy się liczyć z tym, że taka wystawa to nie tylko dwa dni zabawy, ale również około tydzień przygotowywań, ciężkich transportów, rozkładania, często praca do nocy.Wystawa rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa do niedzieli do godziny 16.