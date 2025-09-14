Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Będzie referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Malechowo

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Jest postanowienie Komisarza Wyborczego o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Malechowo przed upływem kadencji.
Wniosek w tej sprawie - poparty odpowiednią liczba podpisów - złożyła kilkuset osobowa grupa mieszkańców. Jak napisali w uzasadnieniu: nie zgadzają się z „systematycznym blokowaniem przez większość Rady Gminy działalności wójta”.

Datę referendum Komisarz Wyborczy wyznaczył na niedzielę 26 października. Aby referendum było ważne musi wziąć w nim udział co najmniej 3/5 liczby biorących udział w wyborach do Rady Gminy Malechowo.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Samochód na drzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
    (od 08 września oglądane 9300 razy)
  2. Pieką chleb od 80 lat. Urodziny jednej z najstarszych szczecińskich piekarni
    (od przedwczoraj oglądane 9172 razy)
  3. W Szczecinie powstanie pierwszy parking rotacyjny
    (od 09 września oglądane 4191 razy)
  4. Śmiertelny wypadek na dk10
    (od 08 września oglądane 3499 razy)
  5. Szczecińskie TBS nie planuje możliwości wykupu mieszkań przez najemców
    (od 08 września oglądane 3347 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Binowo. Gala MMA w plenerze [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zwiedzanie pociągów, przejażdżki - lokomotywownia obchodzi 65-lecie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Climate Classic Szczecin 2025 – wyjątkowy rajd rowerowy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dudziak, Strasburger, Milowicz, czyli Tenisowy Turniej Artystów na szczecińskich kortach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Krzysztof Spór
Śpiewająco-taneczny pomysł seniorów na emeryturę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty