Będzie referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Malechowo

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest postanowienie Komisarza Wyborczego o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Malechowo przed upływem kadencji.

Wniosek w tej sprawie - poparty odpowiednią liczba podpisów - złożyła kilkuset osobowa grupa mieszkańców. Jak napisali w uzasadnieniu: nie zgadzają się z „systematycznym blokowaniem przez większość Rady Gminy działalności wójta”.



Datę referendum Komisarz Wyborczy wyznaczył na niedzielę 26 października. Aby referendum było ważne musi wziąć w nim udział co najmniej 3/5 liczby biorących udział w wyborach do Rady Gminy Malechowo.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł