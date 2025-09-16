Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Senyszyn: Młodzi ludzie mają już dość POPiS-u, dlatego zakładam nową partię

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Prof. Joanna Senyszyn. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Prof. Joanna Senyszyn. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To odpowiedź na zmieniające się potrzeby i poglądy Polaków. Joanna Senyszyn na naszej antenie mówi, co skłoniło ją do założenia nowej partii.
Senyszyn komentuje doniesienia ws. jej współpracy z prorosyjskim dziennikarzem

Senyszyn komentuje doniesienia ws. jej współpracy z prorosyjskim dziennikarzem

Joanna Senyszyn
Była posłanka SLD i kandydatka na prezydenta Polski w czerwcu poinformowała, że zamierza zarejestrować ugrupowanie Nowa Fala Profesor Senyszyn. Jak wyjaśniała w "Rozmowie pod krawatem" - planuje w ten sposób przełamać monopol największych partii, które nie nadążają za potrzebami wyborców.

- Młodzi ludzie mają już dość POPiS-u. Wybory prezydenckie pokazały, że Platforma i przystawki nie ochronią nas przed powrotem PiS-u do władzy i potrzebna jest nowa siła - mówiła Senyszyn.

Prof. Joanna Senyszyn dodała, że decyzję o założeniu Nowej Fali podjęła pod wpływem wielu wiadomości z wyrazami wsparcia, które otrzymała w czasie swojego startu w wyborach prezydenckich. Była parlamentarzystka zdobyła ponad 200 tysięcy głosów.

Edycja tekstu: Michał Król
Jak wyjaśniała w "Rozmowie pod krawatem" - planuje w ten sposób przełamać monopol największych partii, które nie nadążają za potrzebami wyborców.

Dodaj komentarz 1 komentarz

Jezu.. naprawdę? I my mamy za to płacić?

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Pieką chleb od 80 lat. Urodziny jednej z najstarszych szczecińskich piekarni
    (od 12 września oglądane 10479 razy)
  2. Pociągi nie kursują między Wysoką Kamieńską a Kamieniem Pomorskim
    (od 12 września oglądane 3404 razy)
  3. Problemy z pływającym domem na jeziorze Miedwie
    (od 11 września oglądane 3124 razy)
  4. Nocne wyścigi przy ul. Sosabowskiego. Mieszkańcy chcą ekranów dźwiękochłonnych [ZDJĘCIA]
    (od 12 września oglądane 3046 razy)
  5. Będzie nowy tunel w Świnoujściu - tym razem dla pieszych i rowerzystów
    (od 12 września oglądane 2910 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Joanna Senyszyn
Ćwiczenia i odznaczenia, czyli szczecińska skarbówka świętuje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Grzegorz Napieralski
Szczecińscy filharmonicy koncertowali pod gołym niebem [WIDEO, ZDJĘCIA]
Binowo. Gala MMA w plenerze [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zwiedzanie pociągów, przejażdżki - lokomotywownia obchodzi 65-lecie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty