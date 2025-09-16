Senyszyn: Młodzi ludzie mają już dość POPiS-u, dlatego zakładam nową partię

To odpowiedź na zmieniające się potrzeby i poglądy Polaków. Joanna Senyszyn na naszej antenie mówi, co skłoniło ją do założenia nowej partii.

Była posłanka SLD i kandydatka na prezydenta Polski w czerwcu poinformowała, że zamierza zarejestrować ugrupowanie Nowa Fala Profesor Senyszyn. Jak wyjaśniała w "Rozmowie pod krawatem" - planuje w ten sposób przełamać monopol największych partii, które nie nadążają za potrzebami wyborców.- Młodzi ludzie mają już dość POPiS-u. Wybory prezydenckie pokazały, że Platforma i przystawki nie ochronią nas przed powrotem PiS-u do władzy i potrzebna jest nowa siła - mówiła Senyszyn.Prof. Joanna Senyszyn dodała, że decyzję o założeniu Nowej Fali podjęła pod wpływem wielu wiadomości z wyrazami wsparcia, które otrzymała w czasie swojego startu w wyborach prezydenckich. Była parlamentarzystka zdobyła ponad 200 tysięcy głosów.