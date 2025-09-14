Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Kibice mogli się dorzucić do zbiórki dla chorego Adasia [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Kiermasz ciast, licytacje i szczytny cel z piłką w tle. Podczas meczu Świtu Skolwin z Resovią Rzeszów kibice mogli wesprzeć zbiórkę dla Adasia Orlika.
Przejechali całą Polskę, żeby wygrać w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Przejechali całą Polskę, żeby wygrać w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. Podczas przerwy można było wylicytować koszulki z autografami zawodników, były też domowe wypieki, a sam Adaś Orlik wyszedł na murawę niosąc piłkę meczową.

- Różne tutaj są ciasta: czekoladowe, murzynek, z owocami i sernik oczywiście. - Super akcja, powinno być więcej takich akcji. - Zapraszamy, żeby tutaj więcej ludzi przyszło. Bardzo fajna sprawa, popieramy, wspieramy - mówili uczestnicy.

- Potrzebuje ktoś pomocy, my się włączamy w akcję - mówi Dorota Matuszczak-Kozdroń, przedstawicielka parafialnego zespołu Caritas Szczecin-Skolwin. - Dzisiaj można kupić u nas przepyszne ciasta, pieczone przez naszych skolwiniaków. Serdecznie zapraszamy.

Na leczenie Adasia potrzeba jeszcze ponad 6 milionów złotych. Link do zbiórki.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Podczas przerwy można było wylicytować koszulki z autografami zawodników, były też domowe wypieki, a sam Adaś Orlik wyszedł na murawę niosąc piłkę meczową.

