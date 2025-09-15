Nowy plac zabaw w Wolinie prawie gotowy [ZDJĘCIA]

Plac zabaw w Wolinie zostanie otwarty jeszcze we wrześniu - poinformowała burmistrz miasta Ewa Grzybowska.
Na przebudowanym obiekcie przy ul. Małej znalazły się m.in. zjeżdżalnia, ścianki wspinaczkowe, czworokąt sprawnościowy i huśtawka.
Będą też atrakcje dla młodszych dzieci, jak domek i urządzenia zabawowo-edukacyjne.
Zasadzono także nowe drzewa i krzewy.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
