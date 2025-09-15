Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Kibice licytowali dla chorego Adasia

Region Artur Dyczewski

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin/Archiwum]
Nie jedną, a trzy koszulki piłkarzy wylicytowano na meczu Świtu Szczecin z Resovią Rzeszów. Szczeciński klub - po raz drugi - zorganizował akcję pomocy na leczenie Adasia Orlika, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenne'a.
W przerwie niedzielnego pojedynku odbyła się licytacja koszulki Świtu z autografami zawodników. Do licytacji przyłączyli się kibice Resovii obecni na trybunach.

Ostatecznie koszulkę za 2 200 złotych nabył jeden z fanów Dumy Północy. Na prośbę sympatyków rzeszowskiej drużyny odbyła się kolejna licytacja klubowej koszulki Świtu, którą za 1330 złotych nabył kibic Resovii. Fani tego zespołu przekazali pasiastą koszulkę Resovii, która została zlicytowana już po zakończonym spotkaniu za 550 euro.

Radosław Bąk, strzelec pierwszej bramki dla Resovii był pod wrażeniem gestu kibiców rzeszowskiego klubu. - Piękne gesty z ich strony, super inicjatywa, cieszymy się, że nasi kibice przyjechali tutaj i że biorą udział w różnych takich właśnie akcjach. Szacunek dla nich - podkreślał.

Pieniądze z licytacji koszulek zostaną przekazane na leczenie Adasia. Podczas meczu odbył się także kiermasz ciast domowego wyrobu, zbiórka pieniędzy i licytacja piłki z autografami graczy. Wszystkie środki uzyskane z tych akcji również trafią do chorego chłopca.

Szczeciński klub na leczenie Adasia przekaże także całkowity dochód ze sprzedaży biletów na mecz Świtu z Resovią, zakończonego porażką Dumy Północy 1:2.

Na kosztowną terapię genową w Stanach Zjednoczonych potrzeba jeszcze ponad 6 milionów złotych. Link do zbiórki.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
