Wybory do szczecińskich rad osiedli. Gdzie będzie można oddać głos?

53 komisje wyborcze będą czekać na głosy mieszkańców w nadchodzących wyborach do rad osiedli.





Jak mówi Jakub Baranowski, kierownik Biura Partycypacji Społecznej, komisje pokrywać będą się z tymi, które znamy z wyborów parlamentarnych czy prezydenckich.



- W wyborach powszechnych trochę więcej mamy do dyspozycji lokali. Tutaj może się zdarzyć taka sytuacja, że w jednym osiedlu będzie jeden lokal, więc warto sprawdzić i nie iść za przyzwyczajeniami - dodaje Baranowski.



A sprawdzić można to przez



