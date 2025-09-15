Wybory do szczecińskich rad osiedli. Gdzie będzie można oddać głos?

53 komisje wyborcze będą czekać na głosy mieszkańców w nadchodzących wyborach do rad osiedli.
Żeby wziąć w nich udział, trzeba być ujętym w Centralnym Rejestrze Wyborców. To właśnie adres zamieszkania znajdujący się w rejestrze będzie wskazywał, do której rady osiedla przynależymy.
Jak mówi Jakub Baranowski, kierownik Biura Partycypacji Społecznej, komisje pokrywać będą się z tymi, które znamy z wyborów parlamentarnych czy prezydenckich.
- W wyborach powszechnych trochę więcej mamy do dyspozycji lokali. Tutaj może się zdarzyć taka sytuacja, że w jednym osiedlu będzie jeden lokal, więc warto sprawdzić i nie iść za przyzwyczajeniami - dodaje Baranowski.
A sprawdzić można to przez wyszukiwarkę internetową.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
