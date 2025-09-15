Złodzieje samochodu w rękach policji

Ukradli samochód o wartości 90 tysięcy złotych i trafili do aresztu. Policjanci z Białogardu zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w lipcu pokonali zabezpieczenie i ukradli zaparkowany samochód.

Okazało się, że zarówno 39- jak i 29-latek byli wcześniej karani za podobne przestępstwa.



Jeden z nich działał też w warunkach recydywy. Obaj mężczyźni trafili na 3 miesiące do aresztu. Grozi im do 10 lat więzienia.



Autorka edycji: Joanna Chajdas