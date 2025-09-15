Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Złodzieje samochodu w rękach policji

Region Anna Pałamar

Fot. www.pixabay.com/photo-2102488 (domena publiczna)
Ukradli samochód o wartości 90 tysięcy złotych i trafili do aresztu. Policjanci z Białogardu zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w lipcu pokonali zabezpieczenie i ukradli zaparkowany samochód.
Okazało się, że zarówno 39- jak i 29-latek byli wcześniej karani za podobne przestępstwa.

Jeden z nich działał też w warunkach recydywy. Obaj mężczyźni trafili na 3 miesiące do aresztu. Grozi im do 10 lat więzienia.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Najnowsze podcasty