Eksperci 14ZBOT tłumaczą, jak powinien wyglądać plecak ewakuacyjny

Odpowiedni sprzęt i umiejętności mogą okazać się kluczowe w czasie kryzysu - zapewniają instruktorzy z 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Według zapowiedzi wojewody zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego, Urząd Wojewódzki planuje zakup plecaków ewakuacyjnych. Skorzystać z nich będą mogli mieszkańcy w przypadku sytuacji kryzysowych.







Niezbędny - nie tylko w czasie wybuchu otwartego konfliktu zbrojnego - jest plecak ewakuacyjny. Powinny się w nim znaleźć między innymi: krzesiwo, multitool, tabletki do uzdatniania wody i apteczka - tłumaczy st. sierż Łukasz Wojciechowski.- Bandaże, plastry na otarcia, dodatkowo jakieś tabletki, które będą zapobiegały odwodnieniu. Czyli jeżeli byśmy zatruli swój organizm, to możemy sobie tę farmaceutykę podać i zapobiec odwodnieniu - mówi Wojciechowski.Przygotowanie wody by była zdatna do picia i umiejętne rozpalanie ogniska również mogą okazać się kluczowe - dodaje Wojciechowski.- W zależności od tego, w jakim teatrze byśmy się znajdowali, budowa schronień, doraźnego czy planowego schronienia, co po prostu pozwoli nam przetrwać w miarę wygodnych warunkach te 48 godzin. Te dwie doby moim zdaniem by było takie kluczowe - mówi st. sierż Łukasz Wojciechowski.