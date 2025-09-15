Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Eksperci 14ZBOT tłumaczą, jak powinien wyglądać plecak ewakuacyjny

Region Mateusz Rzepecki

Mat. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Mat. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Od lewej: sierz. Marcin Filipek, sierz. Lukasz Wojciechowski i st. sierz. Jacek Worach. Fot. Mateusz Rzepecki [Radio Szczecin]
Od lewej: sierz. Marcin Filipek, sierz. Lukasz Wojciechowski i st. sierz. Jacek Worach. Fot. Mateusz Rzepecki [Radio Szczecin]
Odpowiedni sprzęt i umiejętności mogą okazać się kluczowe w czasie kryzysu - zapewniają instruktorzy z 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Niezbędny - nie tylko w czasie wybuchu otwartego konfliktu zbrojnego - jest plecak ewakuacyjny. Powinny się w nim znaleźć między innymi: krzesiwo, multitool, tabletki do uzdatniania wody i apteczka - tłumaczy st. sierż Łukasz Wojciechowski.

- Bandaże, plastry na otarcia, dodatkowo jakieś tabletki, które będą zapobiegały odwodnieniu. Czyli jeżeli byśmy zatruli swój organizm, to możemy sobie tę farmaceutykę podać i zapobiec odwodnieniu - mówi Wojciechowski.

Przygotowanie wody by była zdatna do picia i umiejętne rozpalanie ogniska również mogą okazać się kluczowe - dodaje Wojciechowski.

- W zależności od tego, w jakim teatrze byśmy się znajdowali, budowa schronień, doraźnego czy planowego schronienia, co po prostu pozwoli nam przetrwać w miarę wygodnych warunkach te 48 godzin. Te dwie doby moim zdaniem by było takie kluczowe - mówi st. sierż Łukasz Wojciechowski.

Według zapowiedzi wojewody zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego, Urząd Wojewódzki planuje zakup plecaków ewakuacyjnych. Skorzystać z nich będą mogli mieszkańcy w przypadku sytuacji kryzysowych.

Więcej informacji na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej.
Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Mateusza Rzepeckiego z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]

Najnowsze podcasty