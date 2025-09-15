Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Nowatorski system ratownictwa w Kołobrzegu

Region Przemysław Polanin

Zdjęcie podglądowe. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Zdjęcie podglądowe. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Co zrobić, gdy zgubimy się w lesie w czasie grzybobrania? Wystarczy, że odbierzemy sms-a od ratowników. Taki system wykorzystują służby w Kołobrzegu.
Starszy mężczyzna zgubił się w lesie w okolicach Rzesznikowa w powiecie kołobrzeskim. Na szczęście miał przy sobie telefon i wezwał pomoc. Policjanci w czasie poszukiwań odnaleźli grzybiarza, który choć zmęczony, to cały i zdrowy wrócił do domu.

Poszukiwania byłyby jednak szybsze, gdyby zagubiony mężczyzna lepiej obsługiwał telefon. Kołobrzeskie służby korzystają bowiem z aplikacji SIRON. Dzięki niej mogą wysłać na wskazany numer sms-a z linkiem.

- Wystarczy w niego kliknąć, a my otrzymamy w odpowiedzi dokładną lokalizację tej osoby - wyjaśnia Mateusz Giec z grupy poszukiwawczo-ratowniczej „Kołobrzeg”.

- Tak naprawdę moglibyśmy wyprowadzić tego pana z lasu, z miejsca, gdzie się zagubił zza biurka w naszym biurze.

W sezonie grzybowym służby przypominają, by przed wyjściem do lasu zabrać ze sobą telefon komórkowy i upewnić się, że ma naładowaną baterię. W sytuacji kryzysowej da nam to możliwość wezwania pomocy.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]
Relacja Przemysława Polanina z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]

