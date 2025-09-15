Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman



Europejski Dzień Prostaty. Specjaliści radzą - trzeba się badać

Region Anna Klimczyk

Fot. pixabay.com / Parentingupstream (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / Parentingupstream (CC0 domena publiczna)
Zapalenie prostaty, łagodny przerost gruczołu krokowego oraz rak prostaty - o tych schorzeniach warto mówić szczególnie, gdy obchodzimy Europejski Dzień Prostaty.
- Do rozwoju tych chorób prowadzi brak świadomości oraz wstyd związany z wizytą u urologa - mówi dr n. med. Janusz Lisiński ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach.

- Badanie składa się standardowo z wywiadu. Niestety nie unikniemy także badania palcem. To jest to, czego mężczyźni się boją, ale niepotrzebnie, bo trwa to dosłownie trzy sekundy. Zawsze jest wykonywane także badanie USG, więc nie tylko prostata, ale cały układ moczowy jest dokładnie zbadany: nerki, moczowody, pęcherz moczowy - mówi Lisiński.

W Polsce diagnozę - rak prostaty - słyszy rocznie 20 tys. mężczyzn. W Zachodniopomorskiem ponad tysiąc. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem.

Świadomość, że trzeba się badać, ma 66-letni Pan Andrzej, który regularnie udaje się na wizyty do urologa. - Chcę być zorientowany, chcę być w temacie, czy przerost jest, czy nie ma, czy to się zatrzymało. Doktor twierdzi, że się zatrzymało. Jest wszystko ok.

Szpital na szczecińskich Pomorzanach cykliczne organizuje bezpłatne badania urologiczne dla mężczyzn. Najbliższe odbędą się we wtorek 23 września. By je wykonać, wystarczy się zarejestrować pod numerem telefonu 91 466 13 60.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Anny Klimczyk z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

