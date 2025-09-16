Ranny bielik trafił w dobre ręce

Bielik w potrzebie pod opieką specjalistów. Pracownicy Nadleśnictwa Barlinek otrzymali zgłoszenie o ptaku, który miał problemy ze wzbiciem się w powietrze.
Bielik było mocno wychudzony i miał obite skrzydło. Leśnicy zabezpieczyli rannego ptaka i zabrali go do wielgowskiego ośrodka dla dzikich zwierząt "Zwierzogród". Czeka teraz na badanie RTG.
Bielik jest gatunkiem prawnie chronionym we wszystkich państwach.
Bielik jest gatunkiem prawnie chronionym we wszystkich państwach.
Edycja tekstu: Michał Król