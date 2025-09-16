Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Ranny bielik trafił w dobre ręce

Region Anna Pałamar

Fot. Nadleśnictwo Barlinek
Fot. Nadleśnictwo Barlinek
Fot. Nadleśnictwo Barlinek
Fot. Nadleśnictwo Barlinek
Bielik w potrzebie pod opieką specjalistów. Pracownicy Nadleśnictwa Barlinek otrzymali zgłoszenie o ptaku, który miał problemy ze wzbiciem się w powietrze.
Bielik było mocno wychudzony i miał obite skrzydło. Leśnicy zabezpieczyli rannego ptaka i zabrali go do wielgowskiego ośrodka dla dzikich zwierząt "Zwierzogród". Czeka teraz na badanie RTG.

Bielik jest gatunkiem prawnie chronionym we wszystkich państwach.

Edycja tekstu: Michał Król

wrzesień 2025
