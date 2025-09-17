Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Jest decyzja z sprawie siedziby Teatru Współczesnego dwa sezony

Region Adam Wosik

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Przynajmniej jeszcze przez dwa sezony Teatr Współczesny w Szczecinie będzie funkcjonował w budynku Muzeum Narodowego. Taką deklarację złożył w trakcie środowego posiedzenia Komisji do spraw Kultury zastępca prezydenta Szczecina Marcin Biskupski.
Teatr Współczesny szykuje się do nowego sezonu [ZDJĘCIA]

Teatr Współczesny szykuje się do nowego sezonu [ZDJĘCIA]

"Łasztownia to idealna lokalizacja dla Teatru Współczesnego" [ZDJĘCIA]
- Ze wszystkich wstępnych analiz wynika, że sezon artystyczny 2026/2027, to jest oczywiście pewne, że on będzie w siedzibie muzeum. Natomiast co do kolejnego sezonu artystycznego 2027/2028, na dziś jeszcze trudno powiedzieć - mówi Biskupski.

Według wstępnych informacji nowa siedziba dla Teatru Współczesnego powstanie dopiero w połowie 2030 roku. To też oznacza, że jednostka ta będzie musiała zostać przeniesiona do siedziby tymczasowej. Jednak zdaniem dyrektora artystycznego Michała Buszewicza, siedziba ta musiałaby zostać w pełni wyposażona w dużą scenę - podobną do już istniejącej w obecnym Teatrze Współczesnym.

- Większość naszego repertuaru to są spektakle z dużej sceny. Niektóre z nich na pewno mogłyby zostać zmodyfikowane, ale też są pewne granice, to znaczy musiałaby to być taka przestrzeń, która pomieści przynajmniej jakiś bazowy obszar tych rzeczy. Niektóre musiałyby zostać wyprodukowane przez te dwa lata, które mamy przed sobą - mówi Buszewicz.

Kolejne kroki w tej sprawie powinny być znane w ciągu dwóch najbliższych tygodni.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Przynajmniej jeszcze przez dwa najbliższe sezony Teatr Współczesny w Szczecinie będzie funkcjonował w budynku Muzeum Narodowego. Taką deklarację złożył w trakcie dzisiejszego posiedzenia Komisji do spraw Kultury zastępca prezydenta Szczecina Marcin Biskupski.
Jednak, zdaniem dyrektora artystycznego Michała Buszewicza, siedziba ta musiałaby zostać w pełni wyposażona w dużą scenę - podobną do już istniejącej w obecnym Teatrze Współczesnym.
Relacja Adama Wosika z programu "Tematy i Muzyka"

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Pieką chleb od 80 lat. Urodziny jednej z najstarszych szczecińskich piekarni
    (od 12 września oglądane 10698 razy)
  2. W październiku ruszy nowa szczecińska linia autobusowa
    (od wczoraj oglądane 6442 razy)
  3. Pociągi nie kursują między Wysoką Kamieńską a Kamieniem Pomorskim
    (od 12 września oglądane 3517 razy)
  4. Problemy z pływającym domem na jeziorze Miedwie
    (od 11 września oglądane 3321 razy)
  5. Nocne wyścigi przy ul. Sosabowskiego. Mieszkańcy chcą ekranów dźwiękochłonnych [ZDJĘCIA]
    (od 12 września oglądane 3133 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Przychodnia przy ul. Staromłyńskiej do wyburzenia. "Jestem temu przeciwny" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piotr Krzystek
Przyszli mistrzowie kuchni mają nową salę do nauki gotowania [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mural kolejowy wjeżdża na ulicę Kolumba [WIDEO, ZDJĘCIA]
Joanna Senyszyn
Ćwiczenia i odznaczenia, czyli szczecińska skarbówka świętuje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty