Jest decyzja z sprawie siedziby Teatru Współczesnego dwa sezony

Przynajmniej jeszcze przez dwa sezony Teatr Współczesny w Szczecinie będzie funkcjonował w budynku Muzeum Narodowego. Taką deklarację złożył w trakcie środowego posiedzenia Komisji do spraw Kultury zastępca prezydenta Szczecina Marcin Biskupski.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Ze wszystkich wstępnych analiz wynika, że sezon artystyczny 2026/2027, to jest oczywiście pewne, że on będzie w siedzibie muzeum. Natomiast co do kolejnego sezonu artystycznego 2027/2028, na dziś jeszcze trudno powiedzieć - mówi Biskupski.Według wstępnych informacji nowa siedziba dla Teatru Współczesnego powstanie dopiero w połowie 2030 roku. To też oznacza, że jednostka ta będzie musiała zostać przeniesiona do siedziby tymczasowej. Jednak zdaniem dyrektora artystycznego Michała Buszewicza, siedziba ta musiałaby zostać w pełni wyposażona w dużą scenę - podobną do już istniejącej w obecnym Teatrze Współczesnym.- Większość naszego repertuaru to są spektakle z dużej sceny. Niektóre z nich na pewno mogłyby zostać zmodyfikowane, ale też są pewne granice, to znaczy musiałaby to być taka przestrzeń, która pomieści przynajmniej jakiś bazowy obszar tych rzeczy. Niektóre musiałyby zostać wyprodukowane przez te dwa lata, które mamy przed sobą - mówi Buszewicz.Kolejne kroki w tej sprawie powinny być znane w ciągu dwóch najbliższych tygodni.