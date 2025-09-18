Dwa ekologiczne murale ozdobią jedną ze szczecińskich podstawówek

Podwójnie ekologiczny mural na szkole zmaluje artysta streetartowy ze Szczecina. Zaczyna w czwartek i można go podglądać przy pracy.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Na ścianie przy wejściu do szkoły podstawowej numer 46 w Szczecinie przy ulicy Felczaka, powstaną dwie prace "Kredy", tematem nawiązujące do dbania o środowisko, a do tego malowane będą fotokatalityczną farbą. Ściana jest gotowa, a rusztowanie stoi - mówi autor muralu Maciej "Kreda" Jurkiewicz.- Zapraszam serdecznie, będę prawdopodobnie tam dwa tygodnie, więc można śmiało mnie odwiedzać. Co namaluję? Dwa murale. Chodziło o zanieczyszczenie Odry w Szczecinie parę lat temu. No i drugi temat, będzie to kobieta, w której w włosach będą powpinane różnego rodzaju domki dla ptaków. To będzie takie nawiązanie do drzew, które się znajdują przed Urzędem Miejskim, czyli na Jasnych Błoniach - mówi Jurkiewicz.Farba fotokatalityczna, którą będą namalowane murale oczyszcza powietrze ze smogu, dymu papierosowego, czy z bakterii i pleśni.