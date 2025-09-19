Pościg za hulajnogą w Koszalinie

Policyjny pościg za nastolatkiem jadącym na hulajnodze w Koszalinie. 15-latek przewoził pasażerkę, gdy chcieli go zatrzymać funkcjonariusze przyspieszył i próbował uciekać.

Wjechał wprost pod nogi grupy pieszych, którzy aby uniknąć kolizji musieli zejść z chodnika. Gdy policjanci zatrzymali chłopaka, okazało się, że ani on, ani jego równolatka nie mieli uprawnień, a maksymalna prędkość jego hulajnogi wynosiła 90 km/h.Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego. Hulajnogi mogą jeździć tylko po wyznaczonych drogach, a ich prędkość nie powinna przekraczać 20 km/h, nie można też na nich przewozić pasażerów.