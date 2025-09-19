Podwyżki za badania techniczne pojazdów [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zmienił się cennik za badania techniczne pojazdów. Zamiast 98 zł, za przegląd samochodu osobowego zapłacimy teraz 148 zł.

To oczekiwana przez diagnostów podwyżka - ceny nie zmieniły się od ponad 20 lat.



Zapytaliśmy mieszkańców Szczecina, jak oceniają wzrost cen. - 50 zł to zawsze pieniądz, natomiast w aktualnych czasach wszystko idzie w górę, więc nie dziwi mnie to, że przeglądy też. To nie jest jakaś wysoka cena, a faktycznie te ceny były przez wiele lat takie same, więc po tych wszystkich covidach, inflacjach i tak dalej, to chyba jest uczciwe, mimo wszystko - dodają mieszkańcy.



Podwyżka cen, przy obecnych kosztach ponoszonych przez właścicieli stacji kontroli pojazdów, była konieczna - przekonuje diagnosta Marcin Lis.: - Od kilku lat nie było żadnych podwyżek. Wiadomo, koszty utrzymania już nawet samych pracowników wzrosły, wzrosły też koszty utrzymania stacji i prądu. Myślę, że czas najwyższy było to podwyższyć. Szkoda, że tak późno...



Ceny na wszystkich stacjach diagnostycznych są takie same, ich wysokość jest regulowana przez przepisy.



Badanie jest obowiązkowe i powinno być wykonywane co 12 miesięcy.



Autorka edycja: Joanna Chajdas