Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Korowód kolorowych ptaków przeszedł ulicami Szczecina [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Ulice Szczecina zmieniły się w rezerwat dla kolorowych ptaków. W ramach akcji galerii Tworzę się dzieci ze szczecińskich szkół przybrały piórka i w rytm samby przeleciały przez centrum miasta.
To dla uczczenia pamięci szczecińskiego przyrodnika Paula Robiena. Akcja ma być też wyrazem poparcia stworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

- Nie było to za trudne ani za łatwe. Trzeba było też dokleić pióra i można było w domu też zrobić skrzydła. - Ja na pewno potrzebowałem pomocy, ale też nie za dużo. Większość robiłem sam, na pomysł też wpadłem sam. - To jest strasznie fajne, bo na przykład na Halloween można się też w tym przebrać - mówią o swoich przebraniach uczestnicy korowodu.

- Złapaliście z instrumentem, który naśladuje odgłosy zwierząt. I takie nietypowe dźwięki, których właśnie na co dzień używamy, wpisują się myślę idealnie w ten onomatopeiczny ptasi korowód - mówi Rafał Krzanowski z Bloco Pomerania.

Wystawę poświęconą szczecińskiemu przyrodnikowi "Rezerwat Totalny" można odwiedzać w niedziele, w Galerii Tworzę się w Domu Kultury 13 muz.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Z dziećmi-ptakami rozmawiała Julia Nowicka.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. W październiku ruszy nowa szczecińska linia autobusowa
    (od 16 września oglądane 8142 razy)
  2. Był entuzjazm, teraz są niedomówienia... Szczecinianie dopytują ws. nowego parkingowca
    (od przedwczoraj oglądane 4798 razy)
  3. Ranny bielik trafił w dobre ręce
    (od 16 września oglądane 3247 razy)
  4. Zaparkowała na Jagiellońskiej, poszła do SPA, a ulica była zakorkowana przez godzinę [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2760 razy)
  5. Brakuje dyspozytorów medycznych i operatorów numeru 112
    (od 16 września oglądane 2523 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Korowód kolorowych ptaków przeszedł ulicami Szczecina [ZDJĘCIA]
Policja odnalazła skradzione auto. Paser sam zgłosił się na komisariat [WIDEO]
Radosław Piwowarski
Artur Szałabawka
Przychodnia przy ul. Staromłyńskiej do wyburzenia. "Jestem temu przeciwny" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piotr Krzystek

Najnowsze podcasty