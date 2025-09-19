Korowód kolorowych ptaków przeszedł ulicami Szczecina [ZDJĘCIA]

Ulice Szczecina zmieniły się w rezerwat dla kolorowych ptaków. W ramach akcji galerii Tworzę się dzieci ze szczecińskich szkół przybrały piórka i w rytm samby przeleciały przez centrum miasta.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

To dla uczczenia pamięci szczecińskiego przyrodnika Paula Robiena. Akcja ma być też wyrazem poparcia stworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.- Nie było to za trudne ani za łatwe. Trzeba było też dokleić pióra i można było w domu też zrobić skrzydła. - Ja na pewno potrzebowałem pomocy, ale też nie za dużo. Większość robiłem sam, na pomysł też wpadłem sam. - To jest strasznie fajne, bo na przykład na Halloween można się też w tym przebrać - mówią o swoich przebraniach uczestnicy korowodu.- Złapaliście z instrumentem, który naśladuje odgłosy zwierząt. I takie nietypowe dźwięki, których właśnie na co dzień używamy, wpisują się myślę idealnie w ten onomatopeiczny ptasi korowód - mówi Rafał Krzanowski z Bloco Pomerania.Wystawę poświęconą szczecińskiemu przyrodnikowi "Rezerwat Totalny" można odwiedzać w niedziele, w Galerii Tworzę się w Domu Kultury 13 muz.