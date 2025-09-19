Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Policja poszukuje zaginionej 70-latki

Region Anna Klimczyk

fot. szczecin.policja.gov.pl
fot. szczecin.policja.gov.pl
Zaginęła 70-letnia Helena Puchacz ze Szczecina. Kobieta 9 września wyszła z domu przy ulicy Romera i do piątku nie wróciła ani nie skontaktowała się z rodziną.
Ma około 140 cm wzrostu, krępą budowę ciała, zielone oczy i włosy naturalnie siwe, farbowane na blond. Cechą szczególną jest brak jednego z palców u dłoni. Nosi okulary w fioletowych oprawkach. Prawdopodobnie była ubrana w ciemne ubrania i mogła zabrać ze sobą wózek na zakupy w ciemnym kolorze.

Policja apeluje o pomoc do wszystkich osób, które widziały Helenę Puchacz po 9 września lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu.

Informacje można przekazywać bezpośrednio do Wydziału Kryminalnego KMP w Szczecinie, mailowo na adres: wk.kmp.szczecin@sc.policja.gov.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 112 lub w najbliższej jednostce policji.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. W październiku ruszy nowa szczecińska linia autobusowa
    (od 16 września oglądane 8139 razy)
  2. Był entuzjazm, teraz są niedomówienia... Szczecinianie dopytują ws. nowego parkingowca
    (od przedwczoraj oglądane 4787 razy)
  3. Ranny bielik trafił w dobre ręce
    (od 16 września oglądane 3243 razy)
  4. Zaparkowała na Jagiellońskiej, poszła do SPA, a ulica była zakorkowana przez godzinę [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2753 razy)
  5. Brakuje dyspozytorów medycznych i operatorów numeru 112
    (od 16 września oglądane 2522 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Korowód kolorowych ptaków przeszedł ulicami Szczecina [ZDJĘCIA]
Policja odnalazła skradzione auto. Paser sam zgłosił się na komisariat [WIDEO]
Radosław Piwowarski
Artur Szałabawka
Przychodnia przy ul. Staromłyńskiej do wyburzenia. "Jestem temu przeciwny" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piotr Krzystek

Najnowsze podcasty