Policja poszukuje zaginionej 70-latki

Zaginęła 70-letnia Helena Puchacz ze Szczecina. Kobieta 9 września wyszła z domu przy ulicy Romera i do piątku nie wróciła ani nie skontaktowała się z rodziną.

Ma około 140 cm wzrostu, krępą budowę ciała, zielone oczy i włosy naturalnie siwe, farbowane na blond. Cechą szczególną jest brak jednego z palców u dłoni. Nosi okulary w fioletowych oprawkach. Prawdopodobnie była ubrana w ciemne ubrania i mogła zabrać ze sobą wózek na zakupy w ciemnym kolorze.



Policja apeluje o pomoc do wszystkich osób, które widziały Helenę Puchacz po 9 września lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu.



Informacje można przekazywać bezpośrednio do Wydziału Kryminalnego KMP w Szczecinie, mailowo na adres: wk.kmp.szczecin@sc.policja.gov.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 112 lub w najbliższej jednostce policji.



