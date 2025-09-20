OSP Wełtyń doczeka się remontu budynku

Ochotnicza Straż Pożarna w Wełtyniu będzie miała odnowiony budynek. Przebudowa obiektu to kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz wzmocnienia lokalnych struktur ratowniczo-gaśniczych.
Pracami zajmie się firma z Dobrej - podpisano już umowę w tej sprawie. Budynek remizy zostanie częściowo rozebrany, stanie dwukondygnacyjny obiekt z garażem i zapleczem socjalnym, przebudowane zostaną wszystkie instalacje oraz zagospodarowany zostanie teren wokół.
Koszt prac to prawie dwa miliony złotych. Realizacja zadania ma potrwać rok.
