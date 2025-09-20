Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Nad Miedwiem znów króluje dynia

Region Joanna Skonieczna

Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej "Złota Dynia 2017". Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
Zupa dyniowa, ciasta i inne smakołyki z tego jesiennego warzywa - to wszystko znajdziecie nad jeziorem Miedwie w weekend.
23. raz w Morzyczynie odbywa się Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej Złota Dynia. Malownicze okolice jeziora są pełne stoisk z produktami regionalnymi oraz różnymi odmianami dyń. Impreza potrwa do niedzieli i zakończy się konkursem na największą dynię.

Na jarmark przyjeżdżają już stali klienci, którzy szukają swoich ulubionych wystawców - przyznaje Alina Moryl z Koła Gospodyń Wiejskich Morzyczyn-Zieleniewo.

- Mamy takich wystawców, którzy są z nami od samego początku i oni mają grono swoich klientów i są przez nich corocznie poszukiwani, bo wiem, że się pytają albo pytają się właśnie tacy nowi klienci, którym ktoś coś polecił i czy wiemy, gdzie ktoś tam właśnie z jakimś przetworem, potrawą, w którym miejscu można go znaleźć - mówi Moryl.

Podobnie jak w ubiegłym roku w czasie imprezy będą też zbierane fundusze na pomoc dla Adasia Orlika. Chłopiec choruje na Dystrofię Mięśniową Duchenne’a. Aby zatrzymać rozwój choroby potrzebuje specjalistycznej, bardzo drogiej terapii genowej.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
