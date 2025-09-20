Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Dwie nowe stacje pogotowia pojawią się w województwie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Powstaną dwa nowe, kolejne w regionie, budynki filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Placówki staną w Drawsku Pomorskim i Pyrzycach.
Budynek w Drawsku Pomorskim, powstający przy ulicy Chrobrego, obecnie czeka na wykończenie. Docelowo stacjonować będą w nim: jeden zespół ratownictwa medycznego i jeden zespół transportu międzyszpitalnego. Koszt inwestycji to prawie 10 milionów złotych.

Z kolei filia pogotowia ratunkowego w Pyrzycach powstanie przy ul. Mickiewicza. Będzie realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Koszt prac wyniesie prawie 11 milionów złotych. W filii funkcjonować będą dwa zespoły ratownictwa medycznego.

Pieniądze na obie inwestycje pochodzą z rządowego dofinansowania oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

