Dwie nowe stacje pogotowia pojawią się w województwie

Powstaną dwa nowe, kolejne w regionie, budynki filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Placówki staną w Drawsku Pomorskim i Pyrzycach.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Budynek w Drawsku Pomorskim, powstający przy ulicy Chrobrego, obecnie czeka na wykończenie. Docelowo stacjonować będą w nim: jeden zespół ratownictwa medycznego i jeden zespół transportu międzyszpitalnego. Koszt inwestycji to prawie 10 milionów złotych.Z kolei filia pogotowia ratunkowego w Pyrzycach powstanie przy ul. Mickiewicza. Będzie realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Koszt prac wyniesie prawie 11 milionów złotych. W filii funkcjonować będą dwa zespoły ratownictwa medycznego.Pieniądze na obie inwestycje pochodzą z rządowego dofinansowania oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.