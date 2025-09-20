Połączyli sport z profilaktyką

To był prawdziwy bieg po zdrowie. Mowa o dziesiątej edycji Sanprobi Uro-Run 2025.

Impreza odbyła się w szczecińskim parku Kasprowicza z okazji Europejskiego Tygodnia Urologii.- Dzięki temu, że dzisiaj zawodnicy pobiegną w różnych dyscyplinach, bo i nordic walking, i bieg, i bieg dla osób niepełnosprawnych, promujemy jakby zdrowy styl życia, a skupiamy się na urologii ze względu właśnie na to, że od poniedziałku zaczynamy Europejski Tydzień Urologii - mówi Mateusz Iżakowski, rzecznik prasowy szpitala na Pomorzanach.- Mam początek przyrostu prostaty i ta profilaktyka jest bardzo potrzebna, żeby pokazać mężczyznom, że po prostu nie ma co się wstydzić. Wizyta u urologa jest taką samą, jak u innego lekarza. - My jesteśmy ze służby zdrowia, więc promujemy tutaj profilaktykę. Poza tym miło spędzony czas na sportowo z przyjaciółmi - mówią uczestnicy biegu.Zawodnicy wzięli udział w biegu na 5 km. Były też zmagania dzieci oraz bieg integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami. Można było też spróbować swoich sił w nordic walking.