Sedinum | Leszek Herman
Połączyli sport z profilaktyką

Region Anna Klimczyk

Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
To był prawdziwy bieg po zdrowie. Mowa o dziesiątej edycji Sanprobi Uro-Run 2025.
Impreza odbyła się w szczecińskim parku Kasprowicza z okazji Europejskiego Tygodnia Urologii.

- Dzięki temu, że dzisiaj zawodnicy pobiegną w różnych dyscyplinach, bo i nordic walking, i bieg, i bieg dla osób niepełnosprawnych, promujemy jakby zdrowy styl życia, a skupiamy się na urologii ze względu właśnie na to, że od poniedziałku zaczynamy Europejski Tydzień Urologii - mówi Mateusz Iżakowski, rzecznik prasowy szpitala na Pomorzanach.

- Mam początek przyrostu prostaty i ta profilaktyka jest bardzo potrzebna, żeby pokazać mężczyznom, że po prostu nie ma co się wstydzić. Wizyta u urologa jest taką samą, jak u innego lekarza. - My jesteśmy ze służby zdrowia, więc promujemy tutaj profilaktykę. Poza tym miło spędzony czas na sportowo z przyjaciółmi - mówią uczestnicy biegu.

Zawodnicy wzięli udział w biegu na 5 km. Były też zmagania dzieci oraz bieg integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami. Można było też spróbować swoich sił w nordic walking.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Anny Klimczyk

