Szczecinianie wybiorą swoich osiedlowych radnych

Za tydzień mieszkańcy Szczecina wybiorą swoich lokalnych przedstawicieli. Mowa o wyborach do rad Osiedli. W Kawiarence Politycznej Radia Szczecin kandydaci opowiadali o tym, jaką funkcję pełni rada w życiu mieszkańców.
Alicja Bodlas, kandydatka do Rady Osiedla Centrum wskazuje, że to właśnie lokalne rady odpowiadają za życie kulturalne lokalnej społeczności.
- Nuda jest wtedy, gdy rada osiedla nie działa, kiedy nie ma żadnych wydarzeń skierowanych do mieszkańców i ja właśnie chciałabym, żeby to Centrum ożyło, żeby to Centrum nie tylko tętniło życiem nocnym, ale żebyśmy mieli jakieś wydarzenia nastawione na ludzi - mówi Bodlas.
Oprócz atrakcji takich jak festyny, Rada Osiedla wydaje opinie w sprawach ważnych dla mieszkańców - dodaje Marta Gołębiewska, kandydatka do Rady Osiedla Turzyn.
- Może na przykład opiniować zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy nie powinni się dowiadywać o tym, że jakiś budynek powstaje dopiero w momencie, kiedy koparka już wjeżdża na plac budowy - mówi Gołębiewska.
Wybory odbędą się 28 września w niedzielę. By rad osiedla powstała, głos musi oddać co najmniej 5% mieszkańców danego osiedla.
Dodaj komentarz 1 komentarz
Nowe zasady i stare przyzwyczajenia ... Wybory za tydzień a ja nie znam ani jednego nazwiska kandydata do mojej RO . Nikt nie był u mnie po podpis ( czyli już wiem że nie z mojego bloku) , nikt nie wrzucił ulotki do skrzynki z autoreklamą , i nikogo nie spotkałem aby namawiał do głosowania czy prowadził autopromocję.
Dotychczas RO podobno nie mogły NIC ; teraz już podobno będą mogły WIELE. Cienko widzę tą frekwencję ...