Szczecinianie wybiorą swoich osiedlowych radnych

Za tydzień mieszkańcy Szczecina wybiorą swoich lokalnych przedstawicieli. Mowa o wyborach do rad Osiedli. W Kawiarence Politycznej Radia Szczecin kandydaci opowiadali o tym, jaką funkcję pełni rada w życiu mieszkańców.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Alicja Bodlas, kandydatka do Rady Osiedla Centrum wskazuje, że to właśnie lokalne rady odpowiadają za życie kulturalne lokalnej społeczności.- Nuda jest wtedy, gdy rada osiedla nie działa, kiedy nie ma żadnych wydarzeń skierowanych do mieszkańców i ja właśnie chciałabym, żeby to Centrum ożyło, żeby to Centrum nie tylko tętniło życiem nocnym, ale żebyśmy mieli jakieś wydarzenia nastawione na ludzi - mówi Bodlas.Oprócz atrakcji takich jak festyny, Rada Osiedla wydaje opinie w sprawach ważnych dla mieszkańców - dodaje Marta Gołębiewska, kandydatka do Rady Osiedla Turzyn.- Może na przykład opiniować zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy nie powinni się dowiadywać o tym, że jakiś budynek powstaje dopiero w momencie, kiedy koparka już wjeżdża na plac budowy - mówi Gołębiewska.Wybory odbędą się 28 września w niedzielę. By rad osiedla powstała, głos musi oddać co najmniej 5% mieszkańców danego osiedla.