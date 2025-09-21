Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Szczecinianie wybiorą swoich osiedlowych radnych

Region Julia Nowicka

Dorota Kapuścińska, Alicja Bodlas, Marta Gołębiewska, Jakub Wojciechowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Za tydzień mieszkańcy Szczecina wybiorą swoich lokalnych przedstawicieli. Mowa o wyborach do rad Osiedli. W Kawiarence Politycznej Radia Szczecin kandydaci opowiadali o tym, jaką funkcję pełni rada w życiu mieszkańców.
Alicja Bodlas, kandydatka do Rady Osiedla Centrum wskazuje, że to właśnie lokalne rady odpowiadają za życie kulturalne lokalnej społeczności.

- Nuda jest wtedy, gdy rada osiedla nie działa, kiedy nie ma żadnych wydarzeń skierowanych do mieszkańców i ja właśnie chciałabym, żeby to Centrum ożyło, żeby to Centrum nie tylko tętniło życiem nocnym, ale żebyśmy mieli jakieś wydarzenia nastawione na ludzi - mówi Bodlas.

Oprócz atrakcji takich jak festyny, Rada Osiedla wydaje opinie w sprawach ważnych dla mieszkańców - dodaje Marta Gołębiewska, kandydatka do Rady Osiedla Turzyn.

- Może na przykład opiniować zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy nie powinni się dowiadywać o tym, że jakiś budynek powstaje dopiero w momencie, kiedy koparka już wjeżdża na plac budowy - mówi Gołębiewska.

Wybory odbędą się 28 września w niedzielę. By rad osiedla powstała, głos musi oddać co najmniej 5% mieszkańców danego osiedla.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Dodaj komentarz 1 komentarz

Nowe zasady i stare przyzwyczajenia ... Wybory za tydzień a ja nie znam ani jednego nazwiska kandydata do mojej RO . Nikt nie był u mnie po podpis ( czyli już wiem że nie z mojego bloku) , nikt nie wrzucił ulotki do skrzynki z autoreklamą , i nikogo nie spotkałem aby namawiał do głosowania czy prowadził autopromocję.
Dotychczas RO podobno nie mogły NIC ; teraz już podobno będą mogły WIELE. Cienko widzę tą frekwencję ...

wrzesień 2025
