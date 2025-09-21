Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Święto dyni nad Miedwiem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Zespoły folklorystyczne, lokalne przysmaki i konkurs na największą dynię. Trwa Jarmark Złota Dynia w Morzyczynie nad Jeziorem Miedwie. Tam możemy skosztować przysmaków z dynią w roli głównej i zakupić warzywa do domu.
Duże, małe, podłużne i kolorowe. Dynie konkursowe wzbudzają podziw odwiedzających jarmark.

- Bardzo fajne, są wielkie, bardzo piękne, jeszcze nigdy takich dyń nie widziałem. Co roku coraz lepsze te okazy, są coraz większe. Takie odmiany, że człowiek nie wie o takich - mówią odwiedzający.

Niestety z zakupem dyń musimy się spieszyć. Plantatorzy mówią, że sezon nie był obfity.

- Były duże różnice temperatur, szokowały te dynie cały czas. - Małe dynie porosły, nie urodziły się, nie wiem, warunki atmosferyczne chyba - mówią wystawcy.

Na jarmarku spotkacie też wolontariuszy zbierających pieniądze na leczenie dla Adasia Orlika, chłopiec choruje na Dystrofię Mięśniową Duchenne'a. Można wziąć udział w licytacjach i zakupić rękodzieło.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Julii Nowickiej
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Region

