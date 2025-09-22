Przekroczył prędkość o 100 km. Ten dzień zapamięta na długo...

191 km/h na liczniku w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90 km/h. Kierowca został ukarany wysokim mandatem, otrzymał też punkty karne. Do zdarzenia doszło w powiecie stargardzkim.

Kierowca Mercedesa przekroczył dozwoloną prędkość. Dostał 5 tysięcy złotych mandatu i 15 punktów karnych. Był już karany za przekroczenie dozwolonej prędkości. Dlatego też policjanci, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nałożyli na niego mandat w ramach "recydywy".



To oznacza, że grzywna za przekroczenie prędkości wynosi dwa razy więcej niż ta, która jest przypisana do tego wykroczenia.



