Bezpieczeństwo żywnościowe priorytetem posła Rzepy

Region Piotr Tolko

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]
Gdy pojawią się konkrety, będziemy o tym rozmawiać, na razie wypełniam swoje obowiązki – poseł PSL Jarosław Rzepa skomentował nieoficjalne informacje o tym, że jest w gronie osób typowanych do zajęcia stanowiska w ministerstwie rolnictwa.
Rzepa: PSL w regionie potrzebował świeżego spojrzenia

Rzepa: PSL w regionie "potrzebował świeżego spojrzenia"

Jarosław Rzepa
– Poważny polityk nie powinien bać się wyzwań – dodał w "Rozmowie pod krawatem". Pojawiła się też kwestia priorytetów rządu na najbliższe miesiące.

Poseł PSL za najistotniejszy z nich uważa bezpieczeństwo Polski, w tym bezpieczeństwo żywnościowe. Jako zagrożenia dla naszego rolnictwa polityk wymienił m.in. umowę handlową UE z krajami Mercosur.

Musimy szukać nowych rynków zbytu – mówił Jarosław Rzepa.

- Są obawy rolników, uważam, że uzasadnione, a uzasadnione przede wszystkim ze względu na nasz eksport. I jest zagrożenie, że produkty z tamtych krajów mogą wypierać nasz eksport. Unia Europejska jak gdyby ma priorytet ograniczania produkcji rolnej w Europie, a ja się pytam: do czego nas to doprowadzić? - powiedział.

Ponadto polityk PSL jest przeciwny pomysłom, aby wprowadzić obowiązkowe badania lekarskie dla myśliwych.

- Badania tak, ale dla wszystkich posiadaczy broni - mówił Jarosław Rzepa.

We wtorek gościem "Rozmowy pod krawatem" będzie lider Konfederacji w naszym regionie – Marcin Bedka.

We wtorek gościem "Rozmowy pod krawatem" będzie lider Konfederacji w naszym regionie – Marcin Bedka.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Najnowsze podcasty