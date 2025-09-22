Bezpieczeństwo żywnościowe priorytetem posła Rzepy

Gdy pojawią się konkrety, będziemy o tym rozmawiać, na razie wypełniam swoje obowiązki – poseł PSL Jarosław Rzepa skomentował nieoficjalne informacje o tym, że jest w gronie osób typowanych do zajęcia stanowiska w ministerstwie rolnictwa.
Poseł PSL za najistotniejszy z nich uważa bezpieczeństwo Polski, w tym bezpieczeństwo żywnościowe. Jako zagrożenia dla naszego rolnictwa polityk wymienił m.in. umowę handlową UE z krajami Mercosur.
Musimy szukać nowych rynków zbytu – mówił Jarosław Rzepa.
- Są obawy rolników, uważam, że uzasadnione, a uzasadnione przede wszystkim ze względu na nasz eksport. I jest zagrożenie, że produkty z tamtych krajów mogą wypierać nasz eksport. Unia Europejska jak gdyby ma priorytet ograniczania produkcji rolnej w Europie, a ja się pytam: do czego nas to doprowadzić? - powiedział.
Ponadto polityk PSL jest przeciwny pomysłom, aby wprowadzić obowiązkowe badania lekarskie dla myśliwych.
- Badania tak, ale dla wszystkich posiadaczy broni - mówił Jarosław Rzepa.
