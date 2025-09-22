Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Urzędnika obowiązuje przykazanie: stwarzaj innym okazję do czynienia dobra [ZDJĘCIA]

Region Jakub Tomala

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To oni łamią bariery i pozwalają osobom z niepełnosprawnościami być w pełni aktywnymi - zawodowo i społecznie. W Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie przyznano "Lodołamacze" - nagrody dla osób i instytucji najbardziej zasłużonych w walce z wykluczeniem osób z niepełnosprawnościami.
Jak tłumaczy dyrektor generalna Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Magdalena Słonecka-Kuj, nagrody przewidziano dla najbardziej zasłużonych "lodołamaczy", ale misja walki z wykluczeniem jest dostępna dla każdego z nas.

- Kwestia naszej otwartości, podejścia do osób z niepełnosprawnościami, tego, że jesteśmy otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych i potrafimy słuchać takich osób. Myślę, że to jest ważne i każdy z nas może być takim lodołamaczem codziennie - mówi Słonecka-Kuj.

Nagrodę "Lodołamacz specjalny" otrzymała Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie. Jak sama mówi, nagroda to wielkie wyróżnienie, ale przede wszystkim motywacja do dalszej pracy dla niej i całego zespołu.

- My musimy torować drogę do rozwiązań. I tak widzę też rolę ośrodka, którym kieruję, całego mojego zespołu. Urzędnika obowiązuje 11. przykazanie: Stwarzaj innym okazję do czynienia dobra - mówi Rybarska-Jarosz.

Nagrody przyznawano instytucjom, stowarzyszeniom i pracodawcom w jedenastu różnych kategoriach. Łącznie wyróżniono 18 osób i instytucji z kraju.

Edycja tekstu: Michał Król
12345

