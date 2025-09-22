Powstanie nowy ląd i port w Świnoujściu

Przylądek Pomerania - tak nazywać się będzie nowy port zewnętrzny, którego częścią będzie terminal kontenerowy w Świnoujściu. To nowa koncepcja wykonania falochronu zintegrowanego zamiast tak zwanego wyspowego.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Pozwoli to zyskać 186 hektarów nowego lądu - tłumaczy Prezes Portu Szczecin-Świnoujście Jarosław Siergiej. - 70 hektarów jako pierwszy etap zajmie terminal kontenerowy. Pozostała powierzchnia będzie na dzień dzisiejszy usypana tym piaskiem pochodzącym z pogłębiania akwenu. On będzie się stabilizował.- Nowy falochron, jak i terminal kontenerowy mają powstać na przełomie 2029/2030 roku - mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. - To jest szereg działań jeszcze do wykonania, bo to nie jest tak, że wszystko się robi od pstryknięcia palcem. Chcemy, żeby 2029 rok to był ten czas, kiedy zakończy się budowa tej części terminala kontenerowego i falochronu zintegrowanego i to będzie nowy ląd, nowa Polska.Informacja o powstaniu Przylądku Pomerania została podana podczas uroczystości 75-lecia Portu Szczecin-Świnoujście.