Mieszkańcy Niebuszewa skarżą się na ciemność

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Niemal egipskie ciemności spowijają po zmroku ulice Cyryla i Metodego oraz Kazimierza Królewicza na szczecińskim Niebuszewie. Mieszkańcy tej części miasta skarżą się na zepsute latarnie.
Jak nam powiedzieli, działają tylko niektóre z nich. - Jedna świeci, dwie nie świecą i tak na przemian. Wydaje mi się, że co najmniej tydzień, jak nie troszeczkę więcej. - Mamy przede wszystkim tutaj szkołę, przedszkole, sklep spożywczy, więc tutaj jest bardzo duże natężenie, zwłaszcza samochodów. - W nocy jest tak ciemno, że aż strach przechodzić, a w okolicy działa sklep i ludzie jak wychodzą, to po prostu się bardzo boją, co się stanie. - Fajnie by było, jakby działały, jednak chyba dla bezpieczeństwa, dla ruchu osób pieszych.

- Obie awarie zostały już zgłoszone do firmy Enea Oświetlenie - mówi Marta Kwiecień-Zwierzyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. - Na terenie miasta mamy 35 tysięcy latarni, więc przy tak dużej ilości może zdarzyć się awaria i takie awarie się zdarzają, a my czynimy starania wraz z Eneą Oświetlenie, aby te awarie usunąć jak najszybciej.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie apeluje do mieszkańców o niezwłoczne zgłaszanie każdego przypadku niedziałającej latarni. Można to zrobić telefonicznie pod numerem 91 480 04 24.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Antoniego Stefańskiego z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]

