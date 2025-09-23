Przylądek Pomerania powstanie z piasku pochodzącego z pogłębienia akwenu

Stworzenie Przylądka Pomerania ma być z korzyścią dla środowiska, jak i mieszkańców Świnoujścia - wskazuje prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Edycja tekstu: Michał Król

Mowa o budowie zewnętrznego portu o powierzchni 186 hektarów, którego część stanowić będzie terminal kontenerowy. Takie rozwiązanie ma rozwiać obawy mieszkańców miasta - tłumaczył Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Portów.- Obawiali się rozwoju portu dalej na wschód w kierunku Międzyzdrojów. Wsłuchaliśmy się w te wszystkie rzeczy i postanowiliśmy tym falochronem zintegrowanym zamknąć dyskusję o dalszym rozwoju portu na wschód - mówił Siergiej.Sam przylądek utworzony zostanie z piasku pochodzącego z pogłębienia akwenu. Ma to być bardziej ekologiczne rozwiązanie niż wywożenie surowca - dodał prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.- Wywiezienie tak dużych mas i wyrzucenie w morze, to nie tylko emisja do atmosfery z kominów statków, które odwożą na miejsce zrzutu, ale również zmętnienie tamtego obszaru. Wobec tego postanowiliśmy wykorzystać ten materiał - mówił Jarosław Siergiej.Przylądek Pomerania, jak i terminal kontenerowy, mają powstać w 2029 roku.