Burmistrz Gryfina: przy planowaniu Parku Doliny Dolnej Odry zostaliśmy całkowicie pominięci

Zapewnia, że nie jest przeciwko utworzeniu Parku Narodowego, skarży się, że ministerstwo pominęło gminę. Burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn tłumaczył w "Rozmowie pod krawatem", że nie sprzeciwiał się powołaniu Parku Doliny Dolnej Odry.

Edycja tekstu: Michał Król

Jego zdaniem Ministerstwo Środowiska nie zapytało o opinię samorządowców.- Zostaliśmy całkowicie pominięci. Podejrzewam, że wynikało to z tego, że domagaliśmy się od ministerstwa zrobienia studium wykonalności inwentaryzacji przyrodniczej, określenia zasad na jakich powstanie ten park - mówi Mieczysław Sawaryn.Część mieszkańców i gryfińskich samorządowców obawiało się, że Park negatywnie wpłynie na lokalną gospodarkę i zablokuje ewentualne inwestycje. Strona rządowa oraz ekolodzy zapewniali, że nie ma takiego niebezpieczeństwa.