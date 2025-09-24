Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Burmistrz Gryfina: przy planowaniu Parku Doliny Dolnej Odry zostaliśmy całkowicie pominięci

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Mieczysław Sawaryn, burmistrz Gryfina. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zapewnia, że nie jest przeciwko utworzeniu Parku Narodowego, skarży się, że ministerstwo pominęło gminę. Burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn tłumaczył w "Rozmowie pod krawatem", że nie sprzeciwiał się powołaniu Parku Doliny Dolnej Odry.
Jego zdaniem Ministerstwo Środowiska nie zapytało o opinię samorządowców.

- Zostaliśmy całkowicie pominięci. Podejrzewam, że wynikało to z tego, że domagaliśmy się od ministerstwa zrobienia studium wykonalności inwentaryzacji przyrodniczej, określenia zasad na jakich powstanie ten park - mówi Mieczysław Sawaryn.

Część mieszkańców i gryfińskich samorządowców obawiało się, że Park negatywnie wpłynie na lokalną gospodarkę i zablokuje ewentualne inwestycje. Strona rządowa oraz ekolodzy zapewniali, że nie ma takiego niebezpieczeństwa.

Edycja tekstu: Michał Król
Burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn tłumaczył w "Rozmowie pod krawatem", że nie sprzeciwiał się powołaniu Parku Doliny Dolnej Odry.

