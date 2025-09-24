Świnoujście szuka kierowców miejskich autobusów

Trzeba mieć prawo jazdy kategorii D, świadectwo kwalifikacji zawodowej uprawniające do przewozu osób, a także aktualne orzeczenie psychologiczne - Świnoujście szuka kierowców autobusów.

Ważne są również: dyspozycyjność, gotowość do pracy zmianowej oraz znajomość topografii kurortu i okolic.Zainteresowani mogą składać dokumenty w sekretariacie spółki przy ul. Karsiborskiej 33a w Świnoujściu lub przesłać je drogą mailową na adres sekretariat@ka.swinoujscie.pl.