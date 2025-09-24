Pieniądze na cyfryzację dla szpitala w Drawsku Pomorskim

Prawie 5 mln złotych trafi do Szpitala w Drawsku Pomorskim. To dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy.
Środki zostaną przeznaczone na digitalizację dokumentacji medycznej oraz wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, które usprawnią pracę placówki, zwiększą bezpieczeństwo danych i ułatwią pacjentom dostęp do usług medycznych.
Planowane jest również unowocześnienie stanowisk pracy oraz inwestycja w profesjonalny sprzęt sieciowy.
