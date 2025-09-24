Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Pieniądze na cyfryzację dla szpitala w Drawsku Pomorskim

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Szpital im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim. źródło: https://szpitaldrawsko.pl/
Szpital im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim. źródło: https://szpitaldrawsko.pl/
Prawie 5 mln złotych trafi do Szpitala w Drawsku Pomorskim. To dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy.
Środki zostaną przeznaczone na digitalizację dokumentacji medycznej oraz wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, które usprawnią pracę placówki, zwiększą bezpieczeństwo danych i ułatwią pacjentom dostęp do usług medycznych.

Planowane jest również unowocześnienie stanowisk pracy oraz inwestycja w profesjonalny sprzęt sieciowy.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Zalało im działki, domy i uprawy... Szczecinianie liczą straty [ZDJĘCIA]
    (od 19 września oglądane 5035 razy)
  2. Wykolejony tramwaj na Bramie Portowej, są utrudnienia
    (od 21 września oglądane 4274 razy)
  3. Zaparkowała na Jagiellońskiej, poszła do SPA, a ulica była zakorkowana przez godzinę [ZDJĘCIA]
    (od 18 września oglądane 3525 razy)
  4. Powstanie nowy ląd i port w Świnoujściu
    (od przedwczoraj oglądane 3274 razy)
  5. Nowy prezes szczecińskiego Sądu Okręgowego
    (od 18 września oglądane 2800 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 11:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Mieczysław Sawaryn
Czas na jazz… [ZDJĘCIA, WIDEO]
Kolejny sezon cyklu [3x1].
Święto dyni nad Miedwiem [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jesień za rogiem, ale szczecinianie pamiętają o swoich ogrodach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zebrali worki pełne śmieci - szczecińscy licealiści wzięli udział w Akcji Sprzątania Świata [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty