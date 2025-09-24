Ekspertka: objawy cukrzycy przez wiele lat mogą się w ogóle nie pojawić

Nadmierne pragnienie, częste oddawanie moczu, nagła utrata masy ciała - to niektóre z objawów cukrzycy. W Polsce może ona dotykać około 3 milionów osób, a kolejne 5 mln zmaga się ze stanem przedcukrzycowym.

Edycja tekstu: Michał Król

Choroba rozwija się często powoli i bezobjawowo - alarmowała dr Magda Wiśniewska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego numer 2 w Szczecinie w audycji "Zapytaj eksperta".- W tej najbardziej nas martwiącej, niezakaźnej epidemii XXI wieku, czyli cukrzycy typu 2, objawy mogą być przez wiele lat zupełnie niecharakterystyczne. Te objawy mogą się w ogóle nie pojawić. Podwyższony poziom cukru nie daje na początku żadnych objawów klinicznych - mówi Wiśniewska.Najprostszym i najbardziej miarodajnym sposobem na zdiagnozowanie cukrzycy jest wykonanie pomiaru poziomu glukozy na czczo, w laboratorium.