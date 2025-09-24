Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Awantura o biogazownię. Mieszkańcy protestują, a wójt ma pomysł

Region Julia Nowicka

Zdjęcie podglądowe. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin/Archiwum]
Zdjęcie podglądowe. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin/Archiwum]
Biogazownia w Chlebówku to chybiony pomysł - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", wójt Starej Dąbrowy.
Mieszkańcy Chlebówka mówią nie biogazowni

Mieszkańcy Chlebówka mówią "nie" biogazowni

Chodzi o budowę instalacji, która przez proces fermentacji wytwarza biogaz z odpadów organicznych. Mieszkańcy wsi sprzeciwiają się budowie, uważając, że biogazownia znajdzie się za blisko ich domów.

Jak mówił wójt Tomasz Ogonowski, inwestor dopełnił wszystkich niezbędnych formalności. - Spełnia ta inwestycja narzucone ustawowo odległości, zarówno od ujęcia wody, tutejszych mieszkańców, ale też od Natury 2000 i rzeki - podkreślił wójt.

W piątek odbędzie się sesja rady gminy. Jak tłumaczył wójt, pomysłem na zatrzymanie inwestycji jest uchwalenie na niej planu zagospodarowania tego terenu. Wójt zaznaczył, że mają w zanadrzu również inne rozwiązania - nie chciał ich jednak zdradzić na antenie.

- Ja jestem dobrej myśli w kwestii naszego sołectwa i budowy biogazowni. Na ten moment tyle mogę powiedzieć - dodał Ogonowski.

Do tematu będziemy wracać.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Jak mówił wójt Tomasz Ogonowski, inwestor dopełnił wszystkich niezbędnych formalności.
Jak tłumaczył wójt, pomysłem na zatrzymanie inwestycji jest uchwalenie na niej planu zagospodarowania tego terenu. Wójt zaznaczył, że mają w zanadrzu również inne rozwiązania - nie chciał ich jednak zdradzić na antenie.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Zalało im działki, domy i uprawy... Szczecinianie liczą straty [ZDJĘCIA]
    (od 19 września oglądane 5066 razy)
  2. Wykolejony tramwaj na Bramie Portowej, są utrudnienia
    (od 21 września oglądane 4384 razy)
  3. Zaparkowała na Jagiellońskiej, poszła do SPA, a ulica była zakorkowana przez godzinę [ZDJĘCIA]
    (od 18 września oglądane 3556 razy)
  4. Powstanie nowy ląd i port w Świnoujściu
    (od przedwczoraj oglądane 3468 razy)
  5. Nowy prezes szczecińskiego Sądu Okręgowego
    (od 18 września oglądane 2823 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Wodny odkurzacz będzie dbał o czystość w szczecińskiej marinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pyrek: chodzi o tę euforię przy uprawianiu sportu przez dzieci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mieczysław Sawaryn
Czas na jazz… [ZDJĘCIA, WIDEO]
Kolejny sezon cyklu [3x1].
Święto dyni nad Miedwiem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty