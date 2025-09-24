Awantura o biogazownię. Mieszkańcy protestują, a wójt ma pomysł

Biogazownia w Chlebówku to chybiony pomysł - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", wójt Starej Dąbrowy.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Chodzi o budowę instalacji, która przez proces fermentacji wytwarza biogaz z odpadów organicznych. Mieszkańcy wsi sprzeciwiają się budowie, uważając, że biogazownia znajdzie się za blisko ich domów.Jak mówił wójt Tomasz Ogonowski, inwestor dopełnił wszystkich niezbędnych formalności. - Spełnia ta inwestycja narzucone ustawowo odległości, zarówno od ujęcia wody, tutejszych mieszkańców, ale też od Natury 2000 i rzeki - podkreślił wójt.W piątek odbędzie się sesja rady gminy. Jak tłumaczył wójt, pomysłem na zatrzymanie inwestycji jest uchwalenie na niej planu zagospodarowania tego terenu. Wójt zaznaczył, że mają w zanadrzu również inne rozwiązania - nie chciał ich jednak zdradzić na antenie.- Ja jestem dobrej myśli w kwestii naszego sołectwa i budowy biogazowni. Na ten moment tyle mogę powiedzieć - dodał Ogonowski.Do tematu będziemy wracać.