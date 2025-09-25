Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Sprzedawane grzyby powinny mieć atest sanepidu

Region Jakub Tomala

Grzyby najchętniej zbieramy sami, ale możemy je też kupić u ulicznych sprzedawców. Jeśli nie jesteśmy pewni swoich zakupów, pamiętajmy, że zawsze możemy poprosić o pokazanie atestu - a pomylić się nietrudno - co przyznają sprzedawcy na szczecińskich targowiskach.
NFZ i Sanepid podpowiedzą, które grzyby lepiej zostawić w lesie
- Radziłbym właśnie kupować w takich miejscach pewnych, tak jak na przykład ja jestem klasyfikatorem i doradzam. Był tu taki pan, który na borowika szlachetnego pytał się, co to za grzyb jest. Można się pomylić - mówi sprzedawca.

Agnieszka Golisz z działu higieny żywności i żywienia szczecińskiego sanepidu tłumaczy, że każda partia grzybów powinna być wyposażona w odpowiedni atest sanepidu. - Grzyby świeże powinny posiadać atest wydany przez klasyfikatora grzybów świeżych, a na grzyby suszone jest wydawany przez grzyboznawcę na grzyby suszone.

Jeżeli sami wybieramy się na grzybobranie, swoje zbiory możemy zabrać do najbliższej stacji sanepidu. Tam eksperci za darmo je przebadają i powiedzą, czy nadają się one do spożycia.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
