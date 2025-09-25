Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Obywatelskie ujęcie i areszt dla recydywisty za kradzież rozbójniczą

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Próbował ukraść plecak rowerzystce, na pomoc pospieszyli świadkowie. W Szczecinku poruszający się na rowerze mężczyzna wyrwał podręczny plecak z rowerowego koszyka jadącej kobiety. Ta ruszyła za nim w pościg - dogoniła go, gdy ten próbował schować jej własność do innej torby.
Kobieta próbowała odzyskać plecak, ale złodziej zaczął się z nią szarpać i uderzył ją kilka razy w głowę, a potem uciekł. Zaatakowana zaczęła krzyczeć, a wtedy odpowiedziały przypadkowe osoby - ruszyły w pościg za mężczyzną i zatrzymały go. 27-latek został przekazany policji. Funkcjonariusze oddali skradziony plecak właścicielce. Okazało się też, że złodziej był już w więzieniu za podobne przestępstwo. Za kradzież rozbójniczą w warunkach recydywy grozi mu do 12 lat więzienia.

Na razie sąd zdecydował, że 27-latek trzy miesiące spędzi w areszcie.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Najnowsze podcasty