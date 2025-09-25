Zwierzętarnia ZUT zaprasza: owce, ptaki, pszczoły... I nie tylko [ZDJĘCIA]

Owce, egzotyczne ptaki albo pszczoły w sercu miasta - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zachęca do odwiedzin w swojej zwierzętarni.

Naukowcy przy ulicy Niemierzyńskiej na co dzień opiekują się m.in. ptakami emu, pawiami i perlicami; chętnie opowiadają o nich także grupom zorganizowanym ze szkół czy przedszkoli.





- Jesteśmy na wybiegu, gdzie znajdują się owce. Dopiero praktyka weryfikuje pewne zjawiska, dlatego studenci zapoznają się z tym, czego się nauczyli w salach wykładowych i to jest w zasięgu ręki - powiedział Tomasz Stankiewicz, prodziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt.



- Z najbardziej ciekawych to oczywiście są emu i nandu. Paw zgubił swój ogon. Nie jest taki okazały, jak się wydaje. Na wiosnę już będzie miał w pełni ukształtowany ogon. Pomału sobie rosną, żeby na wiosnę osiągnąć już pełny swój rozmiar - dodał dr inż. Mateusz Bucław.



- Znajdujemy się w pasiece. Wbrew pozorom miasto dla pszczół jest terenem bardzo atrakcyjnym. Znajdujemy się w linii prostej kilkaset metrów od Jasnych Błoni. Proszę sobie przypomnieć, jak wyglądają pięknie dywany krokusów, które są bardzo atrakcyjne dla pszczół - podkreślił dr inż. Jerzy Samborski.

Zainteresowani odwiedzinami w Zwierzętarni ZUT mogą zgłosić się do Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt.