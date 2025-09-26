Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Radny PiS: kontrowersje w szczecińskiej kulturze narastają

Region Jakub Tomala

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
"Te sprawy nie były z nami omawiane" - tak szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości, członek komisji kultury Maciej Kopeć komentuje nowe decyzje odnośnie miejskiej kultury.
Zdaniem radnych PiS, decyzje o likwidacji niektórych miejskich bibliotek nie była z nimi konsultowane.

- Problem jest taki, że ta kwestia nie była omawiana na posiedzeniu Komisji Kultury. Z jednej strony słyszymy, że ma nastąpić optymalizacja, bo niektóre biblioteki są niepotrzebne. Z drugiej - takiej rzeczowej dyskusji na ten temat nie było - podkreśla Kopeć.

Kontrowersje w szczecińskiej kulturze pojawiły się po rezygnacji członków Prezydenckiej Rady Kultury, której zadaniem było doradzanie władzom miasta. Zdaniem radnego to kolejny przykład na nieudolność miasta w tym obszarze. Dodatkowym problemem jest brak porozumienia, co do tymczasowej siedziby Teatru Współczesnego - dodaje Kopeć.

- Rozpada się Prezydencka Rada Kultury. Widzimy kolejne problemy dotyczące tymczasowej siedziby teatru. Ja dopytywałem o to, kiedy jest ten deadline. W zasadzie żadnych dokumentów nam nie przedstawiono... - podkreśla Kopeć.

Z członkostwa w radzie zrezygnowała między innymi jej przewodnicząca - profesor Inga Iwasiów i socjolog Maciej Kowalewski.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
