Sedinum | Leszek Herman
Leśnicy przypominają o zasadach savoir-vivre'u w lesie

Region Kamila Kozioł

Śmieci na parkingu leśnyn (Fot. Nadleśnictwo Trzebież)
Śmieci na parkingu leśnyn (Fot. Nadleśnictwo Trzebież)
Coraz więcej grzybów, coraz więcej grzybiarzy... Leśnicy zwracają jednak uwagę, że część osób nie potrafi zachować leśnego savoir-vivre'u i np. wjeżdża samochodem do lasu.
To nie tylko nieeleganckie, ale też grożą za to kary.

- Już na przełomie ostatniego tygodnia mamy około 80 przypadków złamania przepisu w związku z popełnieniem wykroczenia "Wjazd do lasu pojazdem mechanicznym". Za wjazd do lasu grozi mandat do 500 zł. Jeżeli osoba nie przyjmie takiego mandatu, grzywna w sądzie może wynieść nawet 5000 zł - podkreśla rzecznik prasowy Nadleśnictwa Kliniska Mateusz Bzdęga.

Niektórzy zapominają też, że las to nie śmietnik.

- Jeżeli ktokolwiek wchodzi z jakimś jedzeniem bądź napojem do lasu i wnosi ciężkie opakowanie z produktami, to zdecydowanie łatwiej jest wynieść to puste opakowanie i pozostawić po sobie las takim, jakim go zastaliśmy - dodaje rzecznik.

Zakaz wjazdu do lasu obowiązuje zarówno na drogach oznaczonych, jak i tych bez oznakowania.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
wrzesień 2025
