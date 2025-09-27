Leśnicy przypominają o zasadach savoir-vivre'u w lesie

Śmieci na parkingu leśnyn (Fot. Nadleśnictwo Trzebież)

Coraz więcej grzybów, coraz więcej grzybiarzy... Leśnicy zwracają jednak uwagę, że część osób nie potrafi zachować leśnego savoir-vivre'u i np. wjeżdża samochodem do lasu.

To nie tylko nieeleganckie, ale też grożą za to kary.



- Już na przełomie ostatniego tygodnia mamy około 80 przypadków złamania przepisu w związku z popełnieniem wykroczenia "Wjazd do lasu pojazdem mechanicznym". Za wjazd do lasu grozi mandat do 500 zł. Jeżeli osoba nie przyjmie takiego mandatu, grzywna w sądzie może wynieść nawet 5000 zł - podkreśla rzecznik prasowy Nadleśnictwa Kliniska Mateusz Bzdęga.



Niektórzy zapominają też, że las to nie śmietnik.



- Jeżeli ktokolwiek wchodzi z jakimś jedzeniem bądź napojem do lasu i wnosi ciężkie opakowanie z produktami, to zdecydowanie łatwiej jest wynieść to puste opakowanie i pozostawić po sobie las takim, jakim go zastaliśmy - dodaje rzecznik.



Zakaz wjazdu do lasu obowiązuje zarówno na drogach oznaczonych, jak i tych bez oznakowania.



Edycja tekstu: Jacek Rujna