Załom. Urodzinowy Festyn Plenerowy "Leć Orliku"

Chorego na dystrofię mięśniową Duchenne'a chłopca można wspierać podczas festynu, ale także przez internetową zbiórkę na terapię genową. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Świętowanie i pomaganie - Adaś Orlik obchodzi czwarte urodziny. Z tej okazji w Załomiu przy ul. Parkowej 3 odbędzie się Urodzinowy Festyn Plenerowy "Leć Orliku".

W godz. 12-17 będzie można odwiedzać stoiska z rękodziełem, ale też strefę gastronomiczną z grillem, kiełbaskami i ciastami. Dla dzieci przewidziano warsztaty, dmuchańce i koło fortuny. Odbędą się też licytacje i występy.





Na scenie zapowiedzieli się Bartosz Żugaj, Asia Wojciechowska z drużyny z Cleo w The Voice Kids i szczecińska raperka Queenkutee.

