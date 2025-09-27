Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Załom. Urodzinowy Festyn Plenerowy "Leć Orliku"

Region Milena Milewska

Chorego na dystrofię mięśniową Duchenne'a chłopca można wspierać podczas festynu, ale także przez internetową zbiórkę na terapię genową. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Świętowanie i pomaganie - Adaś Orlik obchodzi czwarte urodziny. Z tej okazji w Załomiu przy ul. Parkowej 3 odbędzie się Urodzinowy Festyn Plenerowy "Leć Orliku".
W godz. 12-17 będzie można odwiedzać stoiska z rękodziełem, ale też strefę gastronomiczną z grillem, kiełbaskami i ciastami. Dla dzieci przewidziano warsztaty, dmuchańce i koło fortuny. Odbędą się też licytacje i występy.

Na scenie zapowiedzieli się Bartosz Żugaj, Asia Wojciechowska z drużyny z Cleo w The Voice Kids i szczecińska raperka Queenkutee.

- Będę miała przyjemność zagrać koncert na urodzinach Adasia Orlika, czyli chłopca, który choruje na dystrofię mięśniową. Możemy go wesprzeć. Ma dzisiaj urodziny. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcą pomóc Adasiowi w walce z chorobą - zapraszała.

Chorego na dystrofię mięśniową Duchenne'a chłopca można wspierać podczas festynu, ale także przez internetową zbiórkę na terapię genową.

