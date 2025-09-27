Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Kradzież, pobicie i groźby karalne w warunkach recydywy. 37-latek stanie przed sądem

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Zaatakował pracownika lombardu i ukradł kilka tysięcy złotych. Później groził śmiercią funkcjonariuszowi Służby Więziennej. 37-latek stanie teraz przed sądem.
Do rozboju w szczecińskim lombardzie doszło w maju. Jak przekazywała wówczas policja, mężczyzna chciał sprzedać okulary i zegarek. Gdy otrzymał pieniądze, zaatakował pracownika lombardu i zabrał z kasetki 3 tys. zł w gotówce.

Szczecińska prokuratura podała, że Paweł S. bił poszkodowanego po głowie i kopał go. Mężczyzna doznał urazów twarzy i miał uszkodzone zęby.

Kilka godzin po ataku policjanci zatrzymali napastnika w centrum handlowym.

Trafił na trzy miesiące do aresztu, tam znieważył strażnika więziennego i groził mu śmiercią.

Paweł S. był już karany za podobne przestępstwa i będzie odpowiadał przed sądem w warunkach recydywy. Dlatego sąd może mu wymierzyć karę nawet 22,5 roku więzienia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Żandarmeria zatrzymała osoby pełniące funkcje kierownicze w Szpitalu Wojskowym
    (od 24 września oglądane 7032 razy)
  2. Wykolejony tramwaj na Bramie Portowej, są utrudnienia
    (od 21 września oglądane 4795 razy)
  3. Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 3991 razy)
  4. Powstanie nowy ląd i port w Świnoujściu
    (od 22 września oglądane 3926 razy)
  5. Dwóch nieletnich zatrzymanych przy próbie zapłacenia fałszywymi banknotami za zakupy
    (od 24 września oglądane 3508 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Lekkie i wytrzymałe w akcji, czyli Święto Latawca w Dąbiu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Najmłodsi studiują, czyli kolejna edycja DUTKA na ZUT [WIDEO, ZDJĘCIA]
Noc naukowców w Morskim Centrum Nauki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Korpus NATO i Litwa pogłębiają integrację [WIDEO, ZDJĘCIA]
Premiera dokumentu o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej [WIDEO]
Sowieczory rozprawiają się z mitami o sowach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty