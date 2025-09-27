Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Trashmageddon w Szczecinie, czyli ekstremalne zawody w sprzątaniu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Na dawnym torze motocrossowym w Szczecinie stawiło się ponad 50 zdeterminowanych zawodników. Ich główny cel - zebrać jak najwięcej śmieci.
- Z czasów świetności tego toru zostały odpady, które my właśnie teraz zabieramy. Na pewno będzie to wiele ton, ile dokładnie - ciężko powiedzieć, ale naprawdę będzie tego dużo - dodał Krzysztof Sowa, Stowarzyszenie Wywrotka, organizator Trashmageddonu.

- Nie miałem planów na sobotę za bardzo, ale chciałem zrobić coś pożytecznego i ciekawego. - Kocham środowisko i moje miasto, więc chcę, żeby było tutaj pięknie i czysto. Mam nadzieję, że troszkę uprzątniemy dzisiaj ten teren. - Pozbierałem opony, myślę, że z 50 kg będzie - podkreślali uczestnicy.

Uczestnicy Trashmageddonu mieli maksymalnie trzy godziny na to, aby zebrać z lasu jak najwięcej śmieci.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Anny Klimczyk
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Żandarmeria zatrzymała osoby pełniące funkcje kierownicze w Szpitalu Wojskowym
    (od 24 września oglądane 7095 razy)
  2. Wykolejony tramwaj na Bramie Portowej, są utrudnienia
    (od 21 września oglądane 4820 razy)
  3. Nielegalna fabryka leków zlikwidowana w regionie. Nieoficjalnie: wśród zatrzymanych są policjanci [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 4067 razy)
  4. Powstanie nowy ląd i port w Świnoujściu
    (od 22 września oglądane 3945 razy)
  5. Dwóch nieletnich zatrzymanych przy próbie zapłacenia fałszywymi banknotami za zakupy
    (od 24 września oglądane 3531 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Trashmageddon w Szczecinie, czyli ekstremalne zawody w sprzątaniu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Lekkie i wytrzymałe w akcji, czyli Święto Latawca w Dąbiu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Najmłodsi studiują, czyli kolejna edycja DUTKA na ZUT [WIDEO, ZDJĘCIA]
Noc naukowców w Morskim Centrum Nauki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Korpus NATO i Litwa pogłębiają integrację [WIDEO, ZDJĘCIA]
Premiera dokumentu o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej [WIDEO]

Najnowsze podcasty